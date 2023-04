Oostende.art organiseert dit weekend eerste galerieweekend

De ‘Nacht van de Musea en de Galerijen’ is al jaren een vaste waarde op de cultuurkalender. Ook hedendaagse kunstenaars vinden meer en meer hun weg naar de stad om er te werken en/of te wonen en inspiratie op te doen: Matthieu Ronsse, Bert Huyghe, Bram Van Breda, Max Kesteloot, Maaike Leyn, Louise De Langhe, Diederik Boyen, Elise Debrock, en Annemarie Maes, om er enkele op te noemen. Zopas verenigden vijf galerijen voor hedendaagse kunst zich in Oostende.art. Die organiseert op 8, 9 en 10 april het allereerste galerieweekend in de stad aan zee. Deelnemende galerieën zijn Oever Gallery, H. Baelskaai 25, Galerie Papillon, Madridstraat 2, A Horse With no Name, Leopold I-Plein, Cas, Frans Musinstraat 19 en Noir de Noir, Nieuwpoortsesteenweg 76. Vrije toegang van 10 tot 18.30 uur. (ML)

www.oostende.art.