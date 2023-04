Ontdek nog tot 30 mei de mooiste foto’s van de Gevleugelde Stad

In het Inloophuis in de Crescendostraat 15 stellen de Verenigde Ieperse Fotoclubs een selectie van de mooiste foto’s die gemaakt werden naar aanleiding van De Gevleugelde Stad tentoon. De tentoonstelling loopt tot dinsdag 30 mei tijdens de openingsuren van het Inloophuis. Op de foto herkennen we vooraan v.l.n.r. Rudy Dubois, Caroline Duhayon en Martine Dubois; achteraan v.l.n.r.: Marleen Verstraete, Ann Dubois, Gino Caron, Lieven Gouwy, Veronique Huyse, Frans Klomp en Arlette Dubois. Meer info: www.fotoclubieper.be. (foto EG)