Ontdek naoorlogse kunstenaars in Gregory’s Summer Gallery: “Ik deel graag mijn passie voor kunst en cultuur”

Nog tot en met 17 september presenteert Gregory Verdonck (47) een selectie pareltjes van Belgische kunstenaars naast enkele unieke tribal art-blikvangers in zijn zomergalerij in Koksijde-Bad. Al meer dan 25 jaar zit Gregory in het vak en hij deelt graag zijn passie en jarenlange ervaring.

Gregory heeft een neus en oog voor bijzondere kunstobjecten. Zijn Schiller Art Gallery in Brussel is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van Belgische moderne kunst van de jaren 1920 tot de jaren 1980. De galerij beheert en promoot ook het artistieke erfgoed van rechthebbenden via (retrospectieve) tentoonstellingen en catalogi.

Al enkele jaren strijkt Gregory in de zomermaanden neer aan de kust, want hij heeft zijn hart niet alleen verpand aan kunst, maar ook aan de zee en aan Koksijde. Deze zomer vond hij een geschikte locatie in Sint-Idesbald waar hij dit jaar vooral abstracte Belgische kunst van de fifties tot de seventies toont met ook enkele avantgardistische werken, naast enkele eyecatchers waaronder een Afrikaans Songé-masker.

Boeiende verhalen

“Naast werk van Belgische kunstenaars is tribal art helemaal mijn dada”, geeft Gregory toe. “Kunst en cultuur spelen een vitale rol in onze samenleving, en mijn toewijding deel ik graag.” Dat blijkt meteen, want bij elk kunstwerk geeft hij met plezier véél meer informatie dan enkel een korte toelichting. Hij dist boeiende anekdotes op en vertelt honderduit over leven en werk van elke kunstenaar.

Zo vertelt hij dat de in Antwerpen geboren schilder Rudolf Meerbergen (1908-1987) debuteerde met lyrische portretten, en na een expressionistische periode evolueerde naar geometrische abstracte werken. “Je merkt in zijn werk de invloed van Picasso, maar ook van primitieve kunst en zijn reizen door Spanje, Frankrijk en Portugal.” Gregory wijst op het werk van Leopold Plomteux, een van de pioniers van de abstracte schilderkunst. “Hij richtte in 1950 samen met Pol Bury de groep Réalité Cobra op, de eerste naoorlogse kunstenaarsgroep die zich engageerde voor het verdedigen van de abstracte schilderkunst.”

Vrouwen in de kunst

Gregory benadrukt ook het werk van enkele vrouwelijke kunstenaars zoalsder Anne Bonnet (medeoprichtster kunstenaarsvereniging La Jeune Peinture Belge), Jeanne Portenart, Berthe Dubail, Anne Cornil… In de galerij vallen ook de sculpturen op van Pol Lemaire, de levensgezel van Anne Cornil. Verder hangen er vier werken van Guillaume Vanden Borre (1896-1984), een militante schilder die ook politiek actief was en in de jaren 1920 de communistische partij stichtte. Gregory uit zijn bewondering voor het werk van Georges Collignon (1923-2002), ook lid van Jeune Peinture Belge. “Hij behoort tot de beste abstracte kunstenaars van de jaren 1950. Je merkt in zijn werk de invloed van Afrikaanse kunst, maar ook dat hij een jazzliefhebber was, want je ziet er de muzikale beweging in!”

Dan is er nog het werk van Guy Vandenbranden (1926-2014). “Deze kunstenaar nam een sleutelrol in binnen de naoorlogse Belgische avant-garde en vond eind van de jaren 1950 aansluiting bij een internationale kunstscène, ook bij het werk van de Amerikaanse Hard Edge destijds.”

Wie de andere Belgische kunstenaars wil ontdekken, kan nog tot 17 september terecht in Gregory’s Summer Gallery, H. Christiaenslaan 20, Sint-Idesbald, van donderdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur of na afspraak. Info tel. 0496 23 88 54 – gregverdonck@gmail.com.