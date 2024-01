Ontdek laureaten 24ste Euro-kartoenale

Voor deze 24ste editie van de tweejaarlijkse Euro-kartoenale werden cartoonisten uit de hele wereld uitgenodigd om hun humoristische kijk te geven op het thema ‘Toekomst van Mobiliteit: Onderweg naar Cartopia’.

543 cartoonisten uit 83 landen gingen op de uitnodiging in. De Iraanse cartoonist Shahrokh Heidari Sorjani, die al enkele jaren in het Franse Reims woont, werd door de jury tot winnaar uitgeroepen. De tweede plaats ging naar de Iraniër Javad Takjoo en op de derde plaats kwam de Montenegrijn Luka Lagator. Er waren nog prijzen en eervolle vermeldingen voor Alessandro Gatto (Italië), Stefaan Provijn en Pieter Lefevere (België), Muzafar Yulchiboek (Oezbekistan) en Jamal Rahmati (Iran).

Hoofdsponsor van de wedstrijd was het Willemsfonds. Ivan Winnock, voorzitter Willemsfonds Veurne-De Panne-Koksijde: “Dit is een der oudste cartoonfestivals ter wereld en het is de elfde keer dat we de Eurokartoenale naar De Panne brengen.”