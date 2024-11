Ontdek ‘Kunstenaars voor Water’ in het Ongeschoeide Karmelietessenklooster

Op 1 november ging de eerste editie van ‘Kunstenaars voor Water’ van start. Het concept is een natuurlijk en ongedwongen samengaan van kunstenaars en kunstbewonderaars die aandacht schenken aan het water van de wereld. De tentoonstelling heeft plaats in het Ongeschoeide Karmelietessenklooster.

Huiskunstenaars en sponsors Lieven Dermaut en Jan Dewilde bijten de spits af. Van Lieven Dermaut krijg je Water in zicht te zien: zijn watergerelateerde werken doorheen de jaren. Jan Dewilde verzorgt een originele installatie met Waterklanken. Lieven volgde lager onderwijs en hoger middelbaar aan het Sint-Amandscollege Kortrijk en plastische kunsten aan het VTI Kortrijk. Verder volgde hij academie in Kortrijk en plastische kunsten in het volwassenenonderwijs. Gedurende zijn hele leven heeft Lieven getekend en geschilderd. Jan Dewilde is ex-leraar plastische opvoeding in het buitengewoon onderwijs. Hij verzamelt oud materiaal zoals tangen, schaven, borstels of een kinderzitje voor de fiets. Soms gebruikt hij zelfs mooi straatvuil. Door eenvoudige assemblage maakt hij figuren die balanceren tussen humor en weemoed. Er is ook woordkunst van Soraya Deborghgraeve, Bekvechter, Jordy Stout en Christine Moreel. Hans Verfaillie verzorgt met Onda de muzikale achtergrond. “Het is geen klassieke vernissage annex tentoonstelling. Er mag bijvoorbeeld niets aan de muren worden opgehangen en de heiligenbeelden zullen je aankijken tussen de kunstwerken. Ook is er geen verwarming: een warme jas kan deugd doen”, aldus initiatiefneemster Christine Moreel. “We maken er een beleving van, een mooi moment van ontmoeting met de lezers van onze blog en de vele mensen die door de jaren heen de Lifeschool Ghana en de vele (water)projecten in de streek van Buipe in Northern Ghana en Centraal Gonja, genegen zijn. De opbrengst van het evenement gaat naar waterprojecten voor de bevolking van deze grote regio.”

Praktisch

De tentoonstelling van de installaties en de werken van Lieven Dermaut en Jan De Wilde zijn nog te zien op 8, 9, 10 en 11 november. Dit van 11 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. De kapel van het klooster van de Ongeschoeide Karmelietessen ligt aan de Grote Kring Kortrijk.