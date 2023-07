Ontdek de zomerexpo van het Magnolia Collective in de centrale bibliotheek

Sinds eind juni kan je in de centrale bib in de Leiestraat de kunstexpositie van het Magnolia Collective vrij bezoeken. Na een fototentoonstelling vorig jaar van Manon in Oeganda, één van hun medewerkers, brengt de bib voor het eerst een tentoonstelling van kunstwerken. Daarvoor contacteerden ze Magnolia Collective.

Magnolia Collective heeft het kaartershuisje in het Astridpark verlaten eind mei. “We plannen diverse activiteiten op andere plekken om de stad hier en daar een kunstig vrouwelijke touch te geven”, vertelt medeoprichter Monica Villarroel Celsi. Nog tot eind augustus toont de vereniging van creatieve vrouwen een greep van de werken van Marianne Verkest, Monica Villarroel Celsi en Analucia Moreno Concha.

Teaser

“Je vindt mijn schetsen van Kortrijk in de vitrine vlakbij de ingang en een paar mixed mediawerkjes aan de muur links. Loop gewoon even binnen en ga ook eens beneden kijken naar de grotere werken van Monica. Perfecte kleurenmatch”, vertelt Marianne. “Mijn werk in deze expo is vooral geometrisch en is eigenlijk een kleine teaser voor mijn tentoonstelling in de gotische zaal van het stadhuis van 1 tot 15 september”, zegt Monica.

Ook de bibliotheekmedewerkers zijn uitsluitend positief. “Ik vind het allemaal zo mooi! Heel leuk dat mijn werkplek zo is opgevrolijkt”, aldus Annelien Vanessche. Ook Francine Casaert is enthousiast: “Ik ben vooral fan van de schetsen van de stad. Ik merk dat bezoekers bij het binnenkomen even blijven stilstaan bij de vitrinekast met schetsboeken om de plaatsen te herkennen. Daarnaast fleuren de kleuren van de kunstwerken ons interieur op. Zo’n exposities mogen gerust iets permanent worden.”