Olivier Bulteel uit Sint-Denijs wil mensen aan het schilderen zetten: “Rustpunt in haastige maatschappij”

Kunstschilder Olivier Bulteel start begin maart met lessen schilderen met acrylverf. Daarmee wil hij mensen die zin hebben om te schilderen, maar niet durven starten het nodige duwtje in de rug geven. “Kunst is er voor iedereen”, zegt Olivier.

Olivier Bulteel (48) heeft zijn atelier in de Kannootdries in Sint-Denijs. Hij is al zo’n 18 jaar actief bezig met schilderen. “Mijn vader, Luc, is al lang actief in de kunstwereld. Ik wilde daar ook wel iets mee doen en begon op mijn dertigste ook met schilderen. Ik ben offsetdrukker van beroep en had dus al een grafische achtergrond. Toch volgde ik nog acht jaar academie om de kneepjes van het vak te leren.”

Tijdens zijn opleiding waagde Olivier zich al aan tentoonstellingen. Uit de feedback leerde hij bij. De grootste eer wat hem te beurt viel was de selectie voor ‘Art Transfo, Biënnale Actueel Belgische Kunst’. “Dit was in 2010. Curator Hugo Brutin vroeg mij er enkele van mijn werken te exposeren. Dat zo’n man mij vroeg, betekende veel voor mij en zeker omdat ik nog niet zolang bezig was met kunst. Ook in 2013 waren mijn werken er te bewonderen.”

De stijl van Oliviers werk is abstract-figuratief. Het vloeit zowat door elkaar. “Ik ben er constant mee bezig. Voorstudies maken, werken, lezen over kunst, mensen informeren zodat ze de evolutie van een werk kunnen meevolgen… Ik wil mensen laten kennismaken met kunst, ze goesting doen krijgen. Kunst is er voor iedereen.”

Lessen

Olivier ervaart dat mensen terug naar de traagheid willen. “Men wil een rustpunt in die al te haastige maatschappij. Men wil dit rustpunt inbouwen door creatief te zijn. Veel mensen hebben zin om te beginnen met schilderen, maar soms zit men nog met veel vragen. Men wil er van proeven, maar weet niet hoe eraan te beginnen. Het is dan ook niet altijd eenvoudig, tenslotte is het jezelf een stuk blootgeven door je gevoelens te projecteren op het doek.”

Vandaar dat Olivier Bulteel besloot korte lessenreeksen te organiseren. “Verwacht je niet aan een opleiding zoals in de kunstacademie. Daar moet men een bepaald programma afwerken. Ik wil persoonlijker te werk gaan en de cursist bijstaan met raad en daad en meer in de diepte werken.”

Het is dus geenszins de bedoeling dat Olivier zijn eigen wil opdringt. “Zeker niet. Wat hun stijl ook is, ik wil tips geven zodat ze creatiever aan de slag gaan. Ik wil de cursisten ook meer zelfzeker maken. Als kunstenaar moet je in de eerste plaats voor jezelf een werk maken, niet omdat anderen het graag zouden zien. Al is dit laatste altijd wel leuker natuurlijk.”

De volgende ontmoeting met het publiek plant Olivier in het weekend van 13 tot 15 mei tijdens ‘Atelier in Beeld’. Dan stelt hij zijn atelier open voor het publiek. De lessen zelf, zes keer twee uur, gaan wekelijks door op vrijdag of zaterdag en starten op 4 en 5 maart. Zowel beginners als gevorderden zijn er welkom.

(GV)