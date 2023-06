Olieverf en mixed-media van Patrick Buysschaert op de Kunstmuur in Deerlijk

Tot en met woensdag 14 juni loopt op de kunstmuur van het ontmoetingscentrum d’Iefte in Deerlijke een tentoonstelling met olieverfschilderijen en ‘mixed-mediawerken’ van Patrick Buysschaert.

Patrick Buysschaert is altijd een creatieve duizendpoot geweest. “Een gedachte omzetten in iets wat tastbaar of zichtbaar is, vind ik altijd leuk”, verduidelijkt hij. “Soms ‘treft’ je een voorval, een beeld, een geluid… Eengebeurtenisschenkt je een gevoel dat soms blijheid en soms verdriet uitlokt. Dat gevoel met je handen omzetten naar een werkstuk, werkt bevrijdend voor mij. Het schrijven van gedichtjes en schilderen geeft mij veel voldoening. Behalve het wekelijks schrijven van een VrijdagVers waag ik me ook aan het schilderen met olieverf of mixed-media.”

Mensen met charisma

“Ik ben opgegroeid in een wereld waar schilderdoeken en tubes verf een normaal iets waren. Mijn vader Jerome vertoefde bijna dagelijks in zijn atelier. Daar heb ik waarschijnlijk de schildermicrobe te pakken gekregen. Al vrij vroeg was mijn eerste schilderijtje een feit. Olieverf en schilderdoek werden beste maatjes. Omdat mensen mij enorm boeien, gaat mijn voorkeur ook uit naar personen. Meestal personen met een zeker charisma. Zij die hun ziel blootgeven zonder een woord te zeggen en dit enkel met hun lichaamstaal. Hun voorkomen, hun manier van bewegen, hun uitdrukking, zegt soms meer dan duizend woorden. Dergelijke menselijke gedragingen kunnen me enorm inspireren.”

Verzameling handen

“Voor de kunstmuur ging ik op zoek naar de beeldtaal van ‘handen’. De non-verbale communicatie dus. Een vorm die misschien wel sterker overkomt dan de vele klanken in woorden… Op een groot doek schilderde ik een verzameling van handen. Handen kunnen verschillende gevoelens uitbeelden: vragend, troostend, liefkozing, waarschuwend, angst, boosheid …. Wanneer je goed kijkt naar het realistisch kunstwerk, ontdek je misschien zelf iets en ben je op dat moment ook een creatief denker.” (DRD)