Oleksandr werd halfblind en dan artiest

Nadat hij door een parasiet blind was geworden op zijn rechteroog, ontdekte Oleksandr Rumyantsev een nieuw talent: schilderen. Vandaag heeft de geboren Oekraïner zijn eigen kunststudio en hangt er werk van hem in een galerij in Knokke-Heist.

Oleksandr (26) werd vier jaar geleden plots halfblind nadat er zich tijdens het douchen een parasiet op zijn oog had genesteld. Hij bracht maanden in een donkere kamer door, tot zijn moeder hem een schildersdoek en een set penselen cadeau deed. “Mijn eerste schilderij heb ik verkocht nog voor het af was”, glimlacht Oleksandr, die schildert onder het pseudoniem Sasho. “Creatief ben ik altijd wel geweest, maar een kunstopleiding, daarin zagen mijn ouders weinig toekomst. Gek genoeg leef ik nu door mijn ongeluk wél het leven waarvan ik als kind altijd gedroomd heb, en ik voel dat ik mentaal nog sterker in mijn schoenen sta sinds ik mijn zicht kwijt ben. Ik heb er iets van kunnen maken, en dat voelt goed”, klinkt het.

Oleksandr hoopt met zijn verhaal anderen te inspireren. “Ook jij kan obstakels overwinnen en in die uitdagingen het mooie van het leven zien. Behalve van het schilderen, kan ik ook ontzettend genieten van de rust die ik ervaar bij het lezen. Een aanradertje voor wie wil groeien, is alvast Meditations, het dagboek van de Romeinse keizer Marcus Aurelius: zijn stoïcisme heeft me mijn handicap helpen te overwinnen. Het boek is een soort leidraad voor zelfontwikkeling en is opgebouwd uit korte hoofdstukken met telkens een belangrijke levensles. De perfecte lectuur vlak voor het slapengaan.”

Het echte gevoel

Oleksandr heeft nu z’n eigen kunststudio en exposeert in een Knokse galerij. Zijn mentor is de Oostendse artiest Olivier Ameye.

“Oliviers expo op de Affordable Art Fair in Brussel inspireerde mij om nog meer ‘out of the box’ te denken. Het was een expo die mijn denkwijze verder heeft verruimd – een stepping stone in mijn kunstcarrière, zeg maar. Ik ben begonnen met stencil popart, maar kreeg de microbe nog meer te pakken toen ik ook de abstracte kunst ontdekte. Dan kreeg ik pas echt het gevoel een artiest te zijn. Mijn eigen abstracte kunst is een inkijk in mijn emoties: mijn werk maakt een connectie met de toeschouwer.” (WK)

Instagram: @sasho.png