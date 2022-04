Oekraïens kunstwerk in de Sint-Eligiuskerk van Ruddervoorde

Alena Malafeieva (41) is een professionele bloemenkunstenares die twee weken geleden weggevlucht is uit Dnipro in Oekraïne samen met haar 10-jarige zoon Michael. Ze verblijft momenteel in Wingene maar wordt begeleid door Yuliia Vitum uit de Akkerstraat in Waardamme.

Alena is in contact gekomen met priester Rik Verken en diaken Geert Denoo op de gebedsdienst voor Oekraïne in de Sint-Eligius kerk in Ruddervoorde. De bloemenkunstenares stelde zelf voor een bloemstuk te maken voor het paasfeest in de kerk op te fleuren.

Eierschalen

“Via Sociale media hebben we aan iedereen in Ruddervoorde gevraagd om eierschalen te bezorgen en we kregen ook de hulp van enkele veelverbruikers. Met die eierschalen heeft Alena dan de basis gevormd voor haar bloemstuk en krijgt het werk ook een veel bredere betekenis.”

“Het is een werk geworden dat de verbondenheid symboliseert tussen de Ruddervoordse bevolking en Oekraïne. Onze inwoners hebben de eierschalen verzameld en Alena maakt er een kunstwerk van dat tot aan Pinksteren in de kerk zal te zien zijn.”

Paaswens

“Voor de Christelijke gemeenschap is Pasen een het feest van het leven. Daarvan in het ei het symbool, waar nieuw leven uit groeit. Deze hoopvolle paaswens willen we aan iedereen, maar zeker aan de Oekraïense bevolking meegeven.” Weet Diaken Geert Denoo te vertellen.

Voor Alena is het werken met bloemen een afleiding van het oorlogsgeweld waarvoor ze gevlucht is, haar man moeten achterlaten die meevecht. Ze kan met haar bloemensierkunsten haar emoties, verdriet en angsten overbrengen maar veel meer is dat bloemen een mooie glimlach op haar lippen tovert.

Gentse Floraliën

Haar kwaliteiten als bloemschikster zijn ook de organisatoren van de Gentse Floraliën niet ontgaan. Alena had zich aangemeld om als vrijwilliger mee te gaan helpen aan de opbouw van de Floraliën maar de verantwoordelijken hadden, na wat opzoekwerk, oog voor haar werk en Alena kreeg een plaats aangeboden op het event en mag ze haar werken tentoonstellen tijdens de komend editie.

In Oekraïne werkte Alena als projectmanager en designer bij het inrichten van bars, restaurants en huwelijksfeesten. Ze droomde ervan om ooit een eigen bedrijfje op te richten waarmee ze nog meer naar buiten zou kunnen treden als bloemenkunstenaar, een droom die door haar deelname aan de Gentse Floraliën misschien wel iets dichterbij komt.

(GST)