OC tVaartje in Lissewege opent de deuren: “Niets moet, alles mag”

Al meer dan 13 jaar stelt Ingrid Vandamme (59) haar domein open voor creatievelingen. Sinds de start groeide haar project tot een belevingstuin waar verschillende kunstenaars in contact komen met elkaar en met bezoekers. “De totaalbeleving staat hier centraal en kunst maakt daar deel van uit”, vertelt Vandamme.

Samen met Sylvie De Smet (49) stoomt Ingrid Vandamme, tevens voorzitter van de overkoepelende vzw Handicapart, het hele jaar door haar domein klaar voor de opening in juli en augustus. “We zijn daarmee begonnen toen ik in contact kwam met een blinde kunstenaar. Die zocht een ruimte om zijn kunst tentoon te stellen. Ik vertelde hem meteen dat ik daarover beschikte en spoorde hem aan om ook andere slechtziende kunstenaars uit te nodigen. Ik wilde hen de mogelijkheid geven om aan kunst te doen en te exposeren”, steekt Ingrid van wal.

“In Lissewege heb je ook de beeldenroute, waardoor het doelpubliek dat houdt van kunst en rust richting Lissewege komt.”

Later kwam de Zeebrugse ook nog in contact met een psychiatrisch patiënt. “Ik hoorde dat ook zij zich creatief mochten uitleven, maar de expositie en verkoop van die werken gebeurde in het ziekenhuis. Door ze bij ons uit te nodigen, krijgen ook andere mensen hun kunstwerken te zien.”

Na een aantal jaar dikte het aantal kunstenaars in de tuin van Ingrid Vandamme stevig aan. “Ondertussen is het een inclusief verhaal waarbij de beperking niet telt en tref je alle kunstenaars door elkaar aan op het domein. De focus ligt hier op wat men maakt en mensen in contact brengen met elkaar door een gedeelde passie, dat is onze bedoeling.”

Verduisterd

Een van de voorbeelden daarvan is de ‘Dark Art Room’. “Een blind koppel neemt bezoekers mee in een ruimte die helemaal verduisterd is. Op die manier leren ze bezoekers hoe blinden en slechtzienden kunst ervaren”, legt Sylvie De Smet uit.

In de vele strandcabines op het domein komen regelmatig andere kunstenaars. Ook dagelijks springen kunstenaars binnen om een dagje creatief bezig te zijn. “De naam van onze tuin zegt het zelf”, legt Vandamme uit. “Hier Ont Moeten mensen. Niks moet, alles mag. De interactie tussen iedereen uit alle kunstvormen, van beeldhouwen tot lederbewerking en woordkunst maakt ons verhaal zo mooi.”

De organisatie van Ontmoetingstuin tVaartje werkt met tal van vrijwilligers. “We doen dan ook alles zelf”, legt De Smet verder uit. “Op zondag krijgen we soms bijna 500 bezoekers over de vloer, dus er kruipt wel wat werk in. Maar iedereen weet hier dat we elkaar gelukkig maken door samen aan dit project te werken.” De komende jaren hoopt de vereniging verder te groeien, al hoeft dat voor de initiatiefneemsters niet te snel te gaan.

“We willen geen festival zijn, maar ik droom van een domein vol kunstenaars. Zie het als een combinatie tussen de Parijse buurt Montmartre en de Provence. Creatieve mensen die elkaar en de bezoeker gelukkig maken in een rustgevend kader.”

