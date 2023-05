Noy maakt kunstzinnige pleisterwerken op maat

In plaats van verf en een penseel, gebruikt Noy Bartholomeus pleister en een lijmkam voor haar kunstwerken. Deze kunstzinnige stukadoor vond haar inspiratie op sociale media, waar ook haar eerste klanten haar aantroffen.

Noy Bartholomeus (26) groeide op in Oostduinkerke, maar woont sinds vorig jaar met haar vriend in Roeselare. Voor haar strakke, minimalistische kunstwerken gaat ze telkens met pleister en een lijmkam aan de slag, als was haar canvas een te betegelen muur. De inspiratie voor die bijzondere materialen moeten we zoeken bij haar studies.

Textuur

“Tijdens mijn opleiding architectuur gebruikte ik dikwijls pleister. Nadat ik dit diploma op zak had, studeerde ik nog af als industrieel ingenieur bouwkunde. Tot voor kort werkte ik als projectleider. Momenteel ben ik echter op zoek naar een nieuwe job, waarin ik mijn creativiteit meer kan uiten”, vertelt ze. “In afwachting daarvan startte ik in januari alvast als kunstenares in bijberoep. Enkele maanden eerder was ik aan het experimenteren geslagen, geïnspireerd door de kunstwerken met textuur die ik op Pinterest en Instagram zag opduiken.” Voor die creativiteit moeten we nog verder terug, naar Noy haar kindertijd. “Toen knutselde en schilderde ik heel vaak, waarop mijn ouders mij naar de tekenacademie stuurden. Zij verhuren strandcabines, die ze ook geregeld moeten herstellen. Mijn handigheid heb ik dus van hen mee”, zegt ze. De keuze om in bijberoep te starten, kwam er gedeeltelijk uit noodzaak. “Dit is letterlijk een uit de hand gelopen hobby. Op den duur begon ik immers zodanig veel werken te maken dat we die niet meer allemaal bij ons thuis konden ophangen en ik die dus wel moést verkopen”, lacht ze. “Tezelfdertijd is het natuurlijk een mooi meegenomen bijverdienste. De prijzen hangen natuurlijk af van de afmetingen en de omranding van de canvas. Ik werk vanaf 75 euro per kader en ben daar een paar uren aan bezig. Het vuile pleisterwerk doe ik in de kelder, maar mijn schildersezel zet ik meestal in onze woonkamer of in de keuken.”

Samenhangend geheel

Noy combineert graag meerdere kaders tot één samenhangend geheel en werkt daarbij meestal op bestelling. “Klanten geven mij dikwijls een vaas of een ander object mee. Dan meng ik verschillende kleuren verf, tot ik exact de juiste kleur bekom om vervolgens het uitgedroogde pleister te beschilderen. Zo past het kunstwerk perfect in het interieur”, legt ze uit. Voorlopig vonden haar klanten haar vooral via haar Instagrampagina. “Plannen voor een echte expo zijn er nog niet. Onlangs toonde ik mijn werken wel op een makersmarkt, tussen kaarsenmakers, pottendraaiers en lederbewerkers. Daar kreeg ik verrassend veel positieve reacties. Er volgden nieuwe opdrachten en sommigen stelden voor om mijn werken te tonen in hun winkel”, zegt Noy. Dat ziet ze als een schouderklopje om voort te doen en zelf op zoek te gaan naar nog meer mogelijkheden om met haar kunstwerken naar buiten te treden. “Momenteel ben ik volop verder aan het experimenteren met nieuwe materialen. Ik ben overigens ook graag met hout bezig en restaureer dikwijls meubelstukken. Als ik luidop mag dromen, dan zou ik deze creatieve uitlaatklep wel willen opkrikken tot een parttime job”, klinkt het nog.

Meer kunstwerken van Noy vind je op www.instagram.com/bartholomeus.art.