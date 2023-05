Nog tot 15 mei expo ‘Tropic of Monkey’ van Sibran Sampers

Momenteel loopt in het Sint-Annakasteel in Maldegem de tentoonstelling ‘Tropic of Monkey’ met creaties van de kunstenaar Sibran Sampers. “Sinds 2018 is dit mijn eerste solotentoonstelling”, zegt de eerste laureaat van de Prijs van de MAKERS 2022.

“In mijn tentoonstelling Tropic of Monkey stel ik mijn nieuwe werk voor”, vertelt Sibran Sampers. “Tijdens de pandemie liet ik het theater en de installatiekunst even voor wat ze waren en ben ik beginnen experimenteren met grafische procedés zoals houtsnede en monotype. De oude prentkunst van onder meer Pieter Bruegel de Oude vormde daarbij een oneindige inspiratiebron. In het Kunsthistorisch Museum in Wenen zag ik ooit Bruegels schilderijtje Twee Geketende Aapjes en ik werd er meteen verliefd op. Het beeld daalde steeds dieper door in mijn leven tot het er uiteindelijk mee samen leek te vallen. Met Tropic of Monkey (Keerkring van de Aap) verwijs ik naar de geografische breedtecirkels, zoals de evenaar, de Steenbokskeerkring en de Kreeftskeerkring. De Keerkring van de Aap, die niet echt bestaat, staat voor een onzichtbare lijn die verschillende, losstaande objecten en tijden en plekken met elkaar verbindt, een constructie die helpt bij het oriënteren in de tijd en het navigeren tussen de dingen. Tussen figuratie en abstractie, tussen prenten en objecten, tussen herkomst en toekomst. De rest laat ik over aan de verbeelding van de bezoekers”, besluit Sibran Sampers gedreven. (MIWI)

‘Tropic of Monkey’ loopt nog tot en met 15 mei in het Sint-Annakasteel en is te bezoeken op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur en op maandag van 10 tot 12 uur.