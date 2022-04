Nina Ponomareva uit Izegem exposeert haar ‘fluid art’ in de bib

De hele maand april kan je schilderijen van Nina Ponomareva bewonderen in de bibliotheek. “Ik maak mijn werken niet volgens een klassiek procedé met borstels en paletmessen n maar via allerlei giettechnieken en mengbewegingen wat men ook wel ‘fluid art’ noemt”, zegt Nina.

Nina is een Russische dame uit Ekaterinburg die voor haar toenmalig lief uit Nederland Rusland verliet. “Ik verblijf nu al 20 jaar in België en woonde lange tijd in Nieuwpoort en nu sinds twee jaar in Izegem. Ik ben ondertussen al een tijdje gepensioneerd”, zegt ze.

Toen we Nina opbelden voor een interview schrok ze toch even. Ze dacht dat we haar contacteerden om naar haar mening te polsen over de ‘kwestie Oekraïne’… Maar dat was niet de bedoeling. Wij wilden wel weten wie kunstenares Nina is en welke werken ze in de maand april exposeert!

Nina werd heel toevallig gevraagd om te exposeren in de bib. “Ik ontmoette een tijdje geleden Erik Vantomme van ‘Beeldende Kunst’ op een tentoonstelling in Kasteel Blauwhuis waar we aan de praat geraakten. Ik had het ook over mijn werk en Erik vroeg of ik het zou zien zitten om eens te exposeren in de bib. En met hel veel goesting zei ik daar ja op! En nu in april is het zover. Het is wel mijn allereerste tentoonstelling!”

Natuur

“Als kind liep ik in Rusland met mijn grootvader door de bossen van de Oeral”, zegt Nina. Opa toonde me hoe de verschillende natuurelementen op elkaar inwerkten en een perfecte harmonie vormden. Daar ontstond mijn liefde voor de natuur. Later leerde ik allerlei kunstvormen appreciëren, maar voor mij bleef ‘natuur’ mijn superkunstenaar. Ik probeerde zelf diverse kunsten uit maar besefte heel vlug dat ik naar de bron van de natuurlijke schoonheid moest komen, diverse elementen moest laten samenwerken. Ik begeleid dat proces, maar niet met borstels en paletmessen maar met giettechnieken, met ‘’fluid art’, gieten met sterk verdunde acrylverf. Ik werk soms ook met vuur, met een brander op die verf waardoor je een heel ander chemisch proces creëert.”

Nina maakt haar werken bij haar vriend en buur Rik. “Hij heeft daar meer ruimte dan ik”, zegt ze. “In de bib exposeer ik een 15-tal kleurrijke werken (geen bloemen) die uitstekend passen in een interieur. Onvoorspelbare speelse schilderijen waar iedereen zijn eigen interpretatie kan aan geven. Gewoon Fluid Art!”