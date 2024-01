NIM° alias Jerry Lauwers exposeert in het MEC in Bredene: “De vrouw uit halfweg vorige eeuw staat centraal”

Nog tot eind februari fleuren werken van de Bredense kunstenaar Jerry Lauwers, artiestennaam NIM°, de muren van het MEC Staf Versluys op. ‘The Vintage Series’, de titel van de expo, dekt zonder meer de lading, want de werken verraden stuk voor stuk een nostalgisch verlangen naar de jaren 50. “Of toch hoe ze toen en later in Hollywoodfilms werden voorgesteld”, aldus de kunstenaar.

Noem Jerry Lauwers (61) gerust een buitenbeentje op de plaatselijke kunstscene. In 2009 pas het penseel opgenomen, leerde hij de stiel met vallen en opstaan. “Als autodidact pur sang”, merkt Jerry trots op. Omdat hij geen lid is van een kunstkring werden zijn werken de voorbije jaren ook nauwelijks opgepikt door kunstminnend Bredene.

“Met ‘The Vintage Series’ ben ik nog maar aan mij derde tentoonstelling toe”, geeft Jerry alias NIM° aan. “Ik exposeerde al eens samen met Annie Vanhee, in Bredene vooral bekend om haar kunstroute met muurschilderingen in Bredene Dorp. Ik verbleef ook ooit een tijdje in Zuid-Amerika. In Colombia werkte ik toen mee aan een reeks murals.” Jerry Lauwers nam eerder ook deel aan Tour Elentrik en beschilderde de bloembakken van de serviceflats aan het Duinenzichterf.

De werken waarmee NIM° nu exposeert in het MEC verraden zijn ervaring met grote muurschilderijen én met levendige kleuren. Opmerkelijk is dat ze stuk voor stuk de vrouw centraal zetten. “Ik hou enerzijds van het observeren van mensen en heb een voorliefde voor de jaren 50. Dat resulteerde in deze reeks, waarin de vrouw inderdaad centraal staat. Maar dan wel de vrouw zoals ze idealistisch werd voorgesteld halfweg vorige eeuw. Met mooi geföhnde kapsels, kleurrijke make-up. Alle vrouwen in mijn doeken hebben dan ook iets van een filmactrice uit die tijd.”

Respect voor mekaar

De nostalgie, die uit NIM°’s werken spreekt, is ook een vertaling van zijn voorliefde voor de zeden, die in de jaren 50 golden. “Mensen hadden toen nog respect voor mekaar, er waren duidelijke (sociale) regels,…Heel anders dan de harde wereld waarin we vandaag leven.”

Hoewel behoorlijk productief – NIM° raakt jaarlijks makkelijk aan een dertigtal doeken – wil de Bredense kunstenaar niet meteen de wereld veroveren met zijn werken. “Buiten de gemeentegrenzen exposeren, is niet meteen mijn eerste prioriteit. Laat me eerst nog maar even Bredene veroveren. Daarna zien we wel”, besluit Jerry met een knipoog.