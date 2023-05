Nieuwste kunstwerk ‘Bazuin’ van Johan Tahon op Hoog Kortrijk

‘Bazuin’ van Johan Tahon, op de groenzone rechts naast het crematorium Uitzicht, schalt over de vallei op Hoog Kortrijk. Het werk komt er op voorstel van vzw Wit.h die de beeldhouwer uitnodigde om na te denken – binnen de nieuwe artistieke expeditie ‘De Windstoot’ – over macht en onmacht. Stad Kortrijk kocht het werk aan op voorstel van vzw Wit.h als een blijvende stem voor zij die niet gehoord worden. “De diepe oerklanken van gelijkwaardigheid blazen ons naar een nieuwe tijd”, aldus Luc Vandierendonck van vzw Wit.h.

Naar aanleiding van de kunstexpeditie en de twintigste verjaardag van vzw Wit.h maakt Johan Tahon een monumentale bronzen sculptuur in de vorm van een bazuin. “Het staat symbool voor het uitschreeuwen van onmacht ten opzichte van mensen met een beperking. De gedachte is vooral ontstaan na het project Bloedtest van Wit.h, naar aanleiding van NIPT: een test die toelaat om tijdens de zwangerschap onder meer het syndroom van Down op te sporen. Vertel maar eens aan deze doelgroep dat zij niet gewenst zijn, dat onze maatschappij ze niet laat geboren worden. Dat vind ik heel bevreemdend en beangstigend. Dat bleef leven bij mij en samen met Wit.h zijn we op de gedachte gekomen van uitschreeuwen van onmacht, daarop slaat de bazuin.”

Klim gerust op het werk

De kunstenaar wil dat mensen op zijn werk klimmen zodat met tijd het brons begint te glanzen en de zon kan reflecteren. “Zo kan het een gouden object in het landschap worden.”

De groenzone zal opnieuw aangelegd worden met zitelementen en toegankelijk zijn voor een breed publiek, dus het wordt ook een ontmoetingsplaats. “Ieder jaar willen we hier aan de bazuin een performance doen met een groep mensen met een beperking. Het is een symbool om een stem te geven aan de mensen, maar ook om op te roepen om te luisteren naar die stem. Mensen met een beperking zijn leden van onze maatschappij, maar wordt er wel nog naar hen geluisterd?”, vraagt Luc zich af.

Inhuldiging op 4 juni

Op zondag 4 juni om 11 uur wordt het nieuwe kunstwerk feestelijk ingehuldigd door schepen van Cultuur Axel Ronse, de kunstenaar en vzw Wit.h. De groep Anemoi onder leiding van Diederik Glorieux en Dimitri Andreas zorgt voor livemuziek. Parkeren kan op parking Lange Munte: Bad Godesberglaan 22.

De andere kunstenaars van het project De Windstoot/vzw Wit.h kan je bewonderen in De Windstoot in het museum Dr. Guislain in Gent. Deze expo loopt nog tot zondag 1 oktober 2023.