Nieuwpoortse Kamagurka veilt samen met Vandemoortele kunstwerk voor Plastic Bank

De Nieuwpoortse artiest Kamagurka maakte in samenwerking met kunstorganisatie Kunstwerkt een kunstwerk uit gerecycleerd plastic voor Izegemse bedrijf Vandemoortele. Dat kunstwerk zal vanaf 1 oktober online geveild worden. De opbrengst gaat naar milieuorganisatie Plastic Bank. Zij zetten zich in om het plastic uit de oceaan te houden en de levenskwaliteit bij gemeenschappen in kwetsbare kustgebieden te verbeteren.

Het kunstwerk is een groot wiel met diameter van 1,40 meter met daarin een zandloper in de vorm van twee flessen gevuld met gerecycleerde plastic korrels. De zandloper toont dat de tijd aan het tikken is. Wanneer de zandloper loopt, bootst het tikkende plastic het geluid van de zee na.

Het wiel is ook een stempel, die een afdruk kan nalaten in het zand.

Het wiel is niet alleen een zandloper, maar ook een stempel, die de tekst ‘earth limited edition’ nalaat. Met die afdruk wil Kamagurka ons bewust maken dat we maar een planeet hebben waar we zorg voor moeten dragen en dat de mensen bewust moeten zijn van onze voetafdruk. “Het wiel is ook een verwijzing naar de eerste uitvinding van de mens. Hiermee gaan we terug naar het begin, een mogelijkheid om opnieuw te beginnen”, vertelt Kamagurka.

Duurzaam Vandemoortele

Het Izegemse bedrijf is er zich bewust van dat ze helaas nog veel plastic gebruiken. “Er zijn voorlopig nog geen alternatieve verpakkingen voor mayonaise, frituurolie of dergelijke die dezelfde bescherming bieden als plastic. Maar juist daarom willen we zoveel mogelijk inzetten op duurzaamheid om dat goed te maken”, vertelt vertelt Frédéric De Jaegere van Vandemoortele.

“Veel van onze verpakkingen zijn 100 procent recycleerbaar en zullen binnenkort ook bestaan uit 30 procent gerecycleerd plastic. We werken ook samen met de organisatie Plastic Bank, die plastic inzamelt en zo wil vermijden dat het in zee komt. Het ingezamelde plastic wordt geregistreerd en verwerkt tot ‘social plastic’ dat dan hergebruikt wordt in verpakkingen en producten.”

“Alles kan inspireren, zelfs plastic”

“We zijn blij dat we kunnen samenwerken met Vandemoortele. De consumenten krijgen nu de kans om geïnformeerde beslissingen te nemen over de producten, die ze kopen. Door mee te werken aan dergelijke inspanningen voor meer duurzaamheid kunnen we samen gaan voor een propere oceaan en een betere wereld”, vertelt David Katz, oprichter van Plastic Bank.

Ook Kamagurka kijkt tevreden terug op het project.“Het was een unieke kans om mezelf en jonge talentvolle kunstenaars iets bij te leren. Creatief aan de slag gaan met plastic uit de natuur geeft een vernieuwende dynamiek aan kunst. Alles inspireert, zelfs plastic”, aldus Kamagurka.

Het kunstwerk wordt vanaf 1 oktober geveild en de opbrengst gaat naar Plastic Bank. Meer info over de veiling vind je hier. Wie geen fan is van het kunstwerk, maar liever een exclusieve print van Kamagurka wil bemachtigen, kan hier terecht.