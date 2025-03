Nieuwe tijdelijke tentoonstelling in Museum aan de IJzer

Op zaterdag 15 maart werd de nieuwe tijdelijke tentoonstelling op de eerste verdieping van het Museum aan de IJzer feestelijk geopend. Onder de aanwezigen bevonden zich een honderdtal bezoekers, vredesambassadeurs, gidsen en familieleden van de kunstenaars Joe English en Samuël De Vriendt.

Directeur Peter Mouton benadrukt het belang van deze expositieruimte binnen de herinrichting van het museum. “Dat deze tentoonstelling op de eerste verdieping plaatsvindt, past binnen het bredere plan van de herinrichting. Deze ruime verdieping moest plaats bieden aan tijdelijke tentoonstellingen. Neem straks ook een kijkje in onze educatieve ruimte hiernaast, die we de toepasselijke naam ‘Overpeinzegem’ hebben gegeven. Later dit jaar wordt bovendien nog een tweede ruimte vrijgemaakt: een polyvalente zaal,” aldus Mouton.

De rode draad in de kunst

Conservator Peter Verplancke gaf meer uitleg over de selectie van kunstwerken in de tentoonstelling “Kunst aan de IJzer: onze collectie in de kijker”, die loopt van 15 maart tot en met 31 augustus 2025. “Het Museum aan de IJzer bezit een rijke collectie kunstwerken, waarvan de meeste verband houden met de Eerste Wereldoorlog. Sommige schilderijen zijn gemaakt tijdens de oorlog, andere verbeelden herdenkingen en herinneringen aan die periode. Omdat we niet alle werken permanent kunnen tonen, organiseren we deze tijdelijke expositie.”

Hij onderstreepte dat de selectie allesbehalve willekeurig is: “Er zit een duidelijke rode draad in de tentoonstelling. We beginnen met werken die tijdens de oorlog zijn geschilderd en volgen een chronologisch traject tot hedendaagse kunstwerken. Twee bijzondere schilderijen in de collectie werden geschonken door de kleindochter van Mietje Boeuf (Marie Declerck). Zij kreeg deze werken van een soldaat en heeft ze haar hele leven gekoesterd. Later verhuisden ze met haar familie mee naar het zuiden van Frankrijk. Ook de schilderijen van Samuël De Vriendt en Joe English zijn bijzonder, omdat ze nauw verbonden zijn met onze eigen geschiedenis.”

Kunst als herinnering en waarschuwing

Sam Vanoverschelde, kleinzoon van Joe English, gaf vertelde over het leven en werk van zijn grootvader. Hij benadrukte het belang van kunst in oorlogstijden en legde de link met actuele conflicten wereldwijd. “Toen oud-strijders na de Eerste Wereldoorlog samenkwamen om hun gesneuvelde kameraden te herdenken tijdens de IJzerbedevaarten, droegen ze een duidelijke boodschap uit: ‘Dit willen we nooit meer meemaken. Geen oorlog meer.’ Deze wens werd vereeuwigd op de IJzertoren in vier talen, zodat iedereen het zou begrijpen: ‘Nooit meer oorlog!’

Vanoverschelde waarschuwde echter voor naïviteit: “Vlaanderen moet zich weerbaar opstellen tegen externe agressie en de ondermijning van democratische instellingen. VZW Aan de IJzer pleit voor een actieve en weerbare vrede, want echte vrede vraagt om opbouw en betrokkenheid. Laat uw stem horen, dag in dag uit! Blijf getuigen van de kracht van samenhorigheid. Net zoals deze kunstenaars in hun werken een boodschap uitdragen, telt elke inspanning, hoe klein ook. Elk likje verf draagt bij aan een betere wereld.”