Nieuwe tentoonstelling met honderd koloniale monumenten in België van fotograaf Jan Kempenaers

Op 1 oktober opent de tentoonstelling Koloniale monumenten van België in de Paardenstallen in Kortrijk. In de expo, georganiseerd door Be-Part Kortrijk, toont de Belgische fotograaf Jan Kempenaers een selectie van honderd foto’s van monumenten die het koloniale verleden van dit land herdenken.

De expo leest als een verzameling, het tonen van beelden die ooit bevestiging moesten bieden aan het koloniale denken. “Maar Kempenaers, die bekend staat om zijn foto’s van stedelijke en natuurlijke landschappen, architectuur en monumenten, is een kunstenaar, geen archivaris. De foto’s die hij sinds midden de jaren tachtig maakt, zijn dan ook niet documentair en hij toont de monumenten niet altijd in hun totaliteit. Kempenaers lijkt ons eerder te vragen hoe vaak we al achteloos voorbij deze monumenten zijn gewandeld”, duidt curator Lara Verlinde.

De Belgische publieke ruimte telt een aanzienlijk aantal van die monumenten. “Sommige koloniale monumenten waren op het moment waarop de foto werd genomen nog steeds goed onderhouden, anderen waren verwaarloosd of gevandaliseerd. Ondertussen zijn ook enkele monumenten uit het straatbeeld verwijderd. Verbazingwekkend was dat enkele van de monumenten pas in 2002 en 2005 werden opgericht.”

Zwart-wit

“Door de beelden in zwart-wit te maken laat ik de monumenten op de foto’s haast opgaan in hun omgeving. Ik toon soms enkel details en niet het volledig beeld, dat biedt stof tot nadenken. Ik laat ook de huidige staat van de monumenten zien: sommige zijn zeer goed onderhouden en andere dan weer niet: zo staat er een beeld tussen een container met bouwafval en kniehoog onkruid”, zegt Jan Kempenaers. “Andere beelden zijn dan weer verwaarloosd, beschadigd of zelfs gedeeltelijk vernield.”

De tentoonstelling loopt tot en met 11 december. De expo is te zien van woensdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur. Naar aanleiding van deze tentoonstelling publiceert Roma Publications het boek Jan Kempenaers, Belgian Colonial Monuments 2, met een tekst van Phillip Van den Bossche (Roma Publications 435). Het eerste deel van Belgian Colonial Monuments verscheen in 2019. Een set met beide boeken en een print van Jan Kempenaers is tijdens de tentoonstelling in Be-Part te koop.