Nieuwe tentoonstelling ‘Force of Nature’ bij Frock Gallery zet menselijke band met de natuur centraal

Frock Gallery, een jonge en hedendaagse kunstgalerij in hartje Ieper, opent zaterdag 11 november haar nieuwste tentoonstelling ‘Force of Nature’. Tot eind december wordt de galerij omgetoverd tot een levensecht bos die de diepe menselijke band met de natuur verkent.

De expositie combineert het werk van twee Belgen, de levensgrote bosschilderijen van Dirk Steppe en de multi-sensoriële technologie van Steven Dehollander, met de beelden van de Franse Myriam de Lafforest. “Het samenspel van de majestueuze schilderijen, beelden en geavanceerde zintuiglijke technologie nemen bezoekers mee op een onvergetelijke reis door de schoonheid en het wonder van de natuur”, vertellen galeriehouders Annelies Deltour en Matthew J. Frock.

“De levensgrote natuurschilderijen van de Menense kunstenaar Dirk Steppe domineren de galerijruimte en bieden een blik in een dicht bebost landschap. De kunstenaar tart de traditionele perspectieven van de natuur door bezoekers een positie onder een boomkruin te geven, waardoor een uniek oogpunt ontstaat dat de essentie van het bos vastlegt. Als voormalige decorbouwer maakt hij deskundig gebruik van kleur en de weergave van licht op doek. Het resultaat zijn levensgrote verbazingwekkend realistische scènes waardoor je je meteen in een echt bos waant.”

Mobiel snoezelen

‘Force of Nature’ trekt de boservaring ook door naar de andere zintuigen. “Daarvoor zorgt de Snoezle, een opmerkelijke sensoriële technologie-installatie gemaakt door de Ieperse ondernemer Steven Dehollander. De Snoezle in Frock Gallery synchroniseert geluid met een zorgvuldig op maat gemaakte lichtshow rond het thema: Het Bos. Het biedt een kalmerende of prikkelende activiteit voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Tijdens ‘Force of Nature’ dompelt Snoezle de bezoekers letterlijk onder in de natuur. Tot slot zijn er ook werken van Myriam de Lafforest, een gevierde Franse beeldhouwer, te zien. Haar ontroerende beelden doen denken aan de figuren van Degas en nemen de bezoeker mee doorheen de verschillende menselijke ervaringen door middel van emoties. De combinatie met de schilderijen van Dirk Steppe versterken dit nog want als mens gebruiken we dezelfde woorden om een natuurlijke omgeving en onze emoties te beschrijven. Dat komt omdat de mens net zozeer een natuurlijk organisme is als het bos.”