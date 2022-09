Nieuwe street-art in Oostende: unieke kunstwerken van Stijn Felix op vuilnisbakken

De vuilnisbakken in het centrum krijgen een kunstzinnig jasje in een vernieuwend project van street-art. Stijn Felix maakte een ontwerp met knipoog naar de lokale handel.

“We hebben al een aantal acties gedaan voor de verfraaiing van en meer beleving in het shoppingcentrum. Zo zijn er de instaframes om foto’s te nemen en op de Vuurtorenwijk en Oosteroever bakken met duingrassen”, zo duidt schepen voor lokale economie Charlotte Verkeyn (N-VA). “We verfraaien nog meer het straatbeeld met de aankleding van het grijze omhulsel van de vuilnisbakken.”

In totaal worden 22 vuilnisbakken, in de Kapellestraat, Adolf Buylstraat en Alfons Pieterslaan van een nieuw jasje voorzien. Er wordt samengewerkt met de bekende kunstenaar Stijn Felix. De Gentse illustrator keert terug naar zijn roots in Oostende en stelt voor het eerst tentoon op het publiek domein in de badstad. “Het is de eerste keer dat ik tentoonstel op vuilnisbakken, maar ik ben erg tevreden met het resultaat. Het is zeer tof zo aanwezig te zijn in de publieke ruimte. Ik haalde mijn inspiratie na een wandeling in Oostende. Er is onder meer een fragment van het bekende Hotel Du Parc in verwerkt.”

Voor schepen Charlotte Verkeyn en het Economisch Huis die de campagne uitwerkte, is het geen eindpunt. “Er zijn nog mogelijkheden om de wandelstraat attractiever te maken. De digitale tellers van passanten kunnen we verwerken in één geheel. We leerden in de pandemie dat dit ook visueel interessant kan zijn.“ Het is de bedoeling dat de werken van Stijn Felix toch geruime tijd blijven hangen.