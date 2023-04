Nieuwe muurschilderijen voor The Crystal Ship in Oostende krijgen vorm

The Crystal Ship zit perfect op schema. Deze week leggen kunstenaars de laatste hand aan hun werk. Bij sommigen zal het maar vlak voor de opening klaar zijn, anderen werkten het in enkele dagen af.

Sinds eind vorige week zijn een tiental kunstenaars aan de slag om nieuwe muren te voorzien van een kunstwerk. Andere worden weer overschilderd. Maar het verloopt ‘vree goe’. Enkel in het weekend was er regen, maar anders zijn de omstandigheden ideaal met een lekker zonnetje”, zegt curator Björn Van Poucke.

Hij loopt heen en weer tussen zijn kunstenaars en probeert, met het team van Toerisme Oostende, vooral te zorgen voor ideale werkomstandigheden. Enkel de Duitse Hera is er niet bij. “Ze heeft covid en zal pas volgende week aantreden. Dat betekent dat de bezoekers na de opening uitzonderlijk toch nog een artiest aan het werk zullen zien. Ze zal aan het Mariakerkeplein aan het werk zijn.”

Hij kijkt al vooruit naar volgend jaar. “We moeten, bij gebrek aan goede muren ook elk jaar gevels overschilderen. Ik herhaal daarom nogmaals mijn oproep naar eigenaars van huizen met een mooie of grote gevel om zich te melden.”

Matt Perry (VS): “Inspiratie bij Spilliaert en Ensor”

De Amerikaan overschilderde de gevel op de hoek van de Tarwestraat en de Blauwkasteelstraat. “Ik kende het festival al voor ik werd gevraagd want de stad is bekend om zijn street-art. In dit werk zie ik de mensen als vehikels om te kunnen spelen met kleuren en vormen. Ik hoop dat mijn werk leven brengt in de buurt. Dit werk is een collage van mensen en landschappen. Maar ik breng er ook hulde mee aan Ensor en Spilliaert en de manier waarop zijn groepen mensen zagen.”

De Amerikaan Pat Perry bij zijn werk op de hoek van de Tarwestraat en de Blauwkasteelstraat. © Peter Maenhoudt

Hij is verrast over de reacties. “Mensen zijn erg nieuwsgierig en spreken me aan. Ik maak met veel mensen een praatje en iedereen is er positief over. Ik heb ook een aardig contact met de eigenaar van het gebouw.”

Joëlle Dubois (B): “Mijn gestolen werk schilder ik hier in het groot”

Joëlle Dubois is geen traditionele streetartkunstenaar en laat zich voor haar werk in de Oostendse Haardstraat begeleiden door Han Coussement. “Voor dat werk werd ik geïnspireerd door Voguedansers. Gender, sexualiteit en vrouwelijkheid zijn een rode draad in mijn werk . Op deze muur schilder ik een werk dat ik eerder in het klein maakte. Het werkje van 20 cm op 15 werd tijdens mijn eerste expo in Aachen gestolen. Dat was wel heftig want ik heb wellicht met de dief staan praten. Weet je: dit gevelkunstwerk zullen ze niet stelen en zo toon ik ook mijn werk aan iedereen.”

Joëlle Dubois en Han Coussement bij het werk in de Haardstraat. © Peter Maenhoudt

Ze is lovend over haar verblijf in de stad. “Het is zalig want ik fiets van mijn hotel naar het werk. Eind deze week zal ik per fiets de andere kunstwerken bekijken. Ik kijk erg op naar het werk van Wasted Rita, Matthias Schoenaerts in De Nieuwe Stad en het Ensor-kunstwerk aan de Europatoren.”

Slim Safont: “Oostende is een van de belangrijkste festivals in Europa.

De Spanjaard Slim Safont is aan het werk op een muur van het VTI in de Stuiverstraat. “Toen ik vernam dat ik in een school zou schilderen, koos ik voor het thema ‘nieuwe mannelijkheid’ want ik wilde iets educatief maken. Hier zie je drie tieners die elkaar aanraken en liefkozen. Dat is ongewoon want er wordt verwacht dat mannen sterk en stoer zijn en er altijd barrières zijn.”

De Spanjaard Slim Safont maakt een werk op de muur van het VTI in de Stuiverstraat. © Peter Maenhoudt

Hij is blij. “Mensen zijn vriendelijk en spreken me aan. Maar het is wel koud in vergelijking met mijn thuisstad Barcelona. Daar ga ik volgende week een mural maken en nadien reis ik door naar Griekenland. Mijn agenda is tot november volgeboekt.”

Andere opvallende werken – Moulaye Sarr is uit Banjul afkomstig en aanwezig op The Crystal Ship in het kader van een uitwisselingsproject met zusterstad Banjul. Hij brengt op de Steensedijk 76 een traditioneel tafereel met verwijzing naar de stedenband. Hij liet vooraf aan de organisatie weten nogal traag te werken. Na drie dagen was zijn gevel af en genoot hij van een vakantie in de stad. – Cleon Peterson (VS) maakte op de zijmuur van het voormalige zwembad van de STMJO /Ensorinstituut in de Tarwestraat een mooi zwart-wit werk. – Momo (VS) liet zich assisteren door een Poperingse schilder voor het abstracte werk op de zijgevel van Verhuizingen Demaegdt in de Zandvoordeschorredijkstraat. – Mobster (Engeland) werkte nog met Banksy en en maakt voor deze editie een drietal werken, waaronder één in de Schelpenstraat 2.