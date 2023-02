Nieuwe ‘land art’ zet Westhoek in de kijker: “Hordes fotografen komen aanschuiven”

Nooit eerder zag je het landschap van de Westhoek zoals dit jaar. Verschillende werken van ‘land art’ schieten er als paddenstoelen uit de grond. Ze accentueren de panorama’s, verhogen de beleving en moeten meer bezoekers aantrekken. Het nieuw toeristisch seizoen is nog niet begonnen, maar tal van fotografen tekenen al present. “Gewoon genieten van het landschap, meer heb je niet nodig om gelukkig te zijn.”

“Dit is een trekpleister voor fotografen.” Zo omschrijft fotograaf Thierry Caignie La courbe des émotions, de nieuwste parel van ‘land art’ op een heuvelrug bij het dorp Wijtschate. Ook aan de andere kant van Heuvelland en in buurstadje Mesen rijzen ‘kunstvlechtwerken’ uit het landschap: ‘De Cocons’ op de Scherpenberg en ‘Het Nest’ bij het Iers Vredespark. Beide installaties liggen op “topsites”, werden uitgerust met natuurlijke rust- en spelelementen, en zijn mee gerealiseerd door autonoom provinciebedrijf Westtoer met Europese steun.

Het nieuwste wilgenwerk in Wijtschate is van Jean-louis Muller, die twee jaar terug Les Ancêtres in elkaar vlocht op de flank van de Kemmelberg. La courbe des émotions blijkt slechts een voorsmaakje uit het project Landscapes – Feel Flanders Fields, waarmee Westtoer en Toerisme Vlaanderen dit jaar de sporen van WO I in het Westhoek-landschap wil ontsluiten en het herdenkingstoerisme een nieuwe impuls geven. De installatie in Wijtschate biedt zicht op verschillende kraters, slechts enkele littekens en stille getuigen van de oorlogsgruwel in het landschap.

Westhoek

“Straks duiken nog kunstwerken op in de ruime regio in en rond de Westhoek: van Wervik tot Nieuwpoort, en van Poperinge tot Hooglede”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). “Het gaat om 24 werken, die gerealiseerd worden door Regionaal Landschap Westhoek met steun van lokale partners. Zes kunstenaars brengen verdwenen oorlogssporen weer tot leven met natuurlijke materialen, gaande van wilgentenen en hout, tot was en staal. Het worden unieke herinneringen aan plaatsen, waar een goeie 100 jaar geleden gesneuvelden lagen begraven, waar gewonden werden verzorgd of waar tramsporen liepen om soldaten te bevoorraden. Deze landschapskunst maakt het verhaal van het onzichtbaar landschap opnieuw zichtbaar.”

Van het recente werk in Wijtschate werden al talloze foto’s gemaakt. “Hordes fotografen komen aanschuiven”, getuigt Philippe Vercoutter, fotograaf en uitbater van Hostellerie Kemmelberg. “Je kan er emotioneel van worden. Ik ging ook langs in Mesen: dat nest lijkt ook op een ufo. De werken zijn geslaagd en perfect geïntegreerd in het landschap.”

Promotie

Vercoutter verspreidt de foto’s via een website en verschillende Facebookgroepen. “Om de streek te promoten. Gewoon genieten van het landschap, meer heb je niet nodig om gelukkig te zijn. De foto’s spreken iedereen aan en sommige vergroten we om uit te hangen in onze horecazaak.”

Ook Ieperling Thierry Caignie fotografeert erop los. “Een passie en bijberoep, naast mijn werk in de sportdienst van Heuvelland”, zegt hij. “De spelementen in de werken zijn een enorme meerwaarde voor kinderen. Er is amper reclame gemaakt, maar door onze foto’s op sociale media kwam men al van de kust tot hier. Heel wat van mijn landschapsfoto’s worden doorgestuurd naar collega’s van de toerismedienst.”

Het gemeentebestuur van Heuvelland investeert nog in bijkomende landschapswerken op andere heuveltoppen. “Zoals houten palissades en een mozaïek-plateautje op de site van de opgegraven Romeinse villa in Nieuwkerke, en een kunstwerk bij de gerestaureerde Lijstermolen op de Baneberg”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Alle belevingsplekken in het landschap worden gekoppeld aan centrale duiding in ons bezoekerscentrum in Kemmel.” (TP)