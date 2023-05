Nieuwe kunstwerken krijgen een plaats op Kezelberg Military Cemetery: Gedumpte CWRM-beeldjes inspireren lokale kunstenaars

Gedurende tien weken beitelden, zaagden en kapten 21 kunstenaars aan hun boomstam in het kader van het project ‘Herinner je?’. Zaterdag worden de kunstwerken tentoongesteld naast het Kezelberg Military Cemetery.

Toen 21 weggegooide CWRM-beeldjes (Coming World Remember Me) op een container in Gullegem werden gevonden, zorgde dat terecht voor grote verontwaardiging. De beeldjes werden gered en waren de aanzet voor het kunstproject ‘Herinner je?’ Via de pers en de infokrant werden geïnteresseerden uitgenodigd deel te nemen aan een workshop geleid door Kris Vandenberghe. De beeldjes zouden dienen als inspiratiebron voor 21 nieuwe kunstwerken.

“De deelnemers mochten elk een blok resthout uitkiezen”, vertelt Kris. “Voor de meesten was het de eerste ervaring om hout te bewerken. Gedurende een tiental sessies mochten ze hun inspiratie de vrije loop laten. Ik had hen gezegd dat het niet de bedoeling was om een sokkel te maken om de CWRM-beeldjes op te plaatsen. Het was een tof project, heel relax en het heeft geleid tot heel wat mooie resultaten.”

“Kris liet ons inderdaad volledig vrij”, bevestigt Geert Accou. “We werden aangespoord iets uit te werken naar de betekenis, naar de vorm of zelfs de gevoelens die in je opkwamen. Bij mij staat ieder beeldje voor een gesneuvelde soldaat uit WO I. Ik heb de typische gedenksteen, die je overal vindt op de begraafplaatsen van de Commonwealth, op een buste aangebracht. Waar op een echte steen de geloofsovertuiging staat, heb ik het CWRM-teken geplaatst. Ik ben zeer tevreden over het resultaat, natuurlijk zie ik de onvolkomenheden, maar het was vooral zeer prettig om doen.”

De zachte aanpak

Ook voor Christine Gryspeert was het een eerste kennismaking met ‘houtkappen’ en net als Geert vond ook zij het een heel fijne ervaring. Waar de mannen uit het gezelschap hun houtblok bewerkten met de kettingzaag en andere luidruchtige machines koos Christine voor de zachte aanpak.

“Ik heb me kunnen bot vieren op een stuk hout met een beitel en dat was fantastisch!” – Christine Gryspeert

“Ik heb haast uitsluitend gewerkt met de beitel”, lacht ze. “Gedurende twee uur kloppen met een hamer, dat voel je in je armen! Mijn kunstwerk bestaat eigenlijk uit drie delen. De ene zijde is een soort levensboom, met die gedachte dat ik de dode boom waaruit het resthout voortkomt, weer een stuk tot leven heb gebracht. De andere zijde van mijn werk is een uitgebloeide paardenbloem. Bovenaan prijkt een berg. Zoek er niet te veel betekenis achter. Ik ben gewoon tevreden over de voorbije weken: ik heb me kunnen botvieren op een stuk hout met een beitel en dat was fantastisch!”

En zo heeft iedere kunstenaar zijn verhaal, sommigen moesten helemaal opnieuw beginnen toen na een aantal weken bleek dat het hout binnenin vermolmd was. Een enkeling diende afgevoerd naar spoed na verwondingen met de kettingzaag.

Al die verhalen vertaalden zich in 21 nieuwe kunstwerken die samen met de CWRM beeldjes een nieuwe plaats krijgen net naast het Kezelberg Military Cemetery in Moorsele. Daar zijn ze vanaf zaterdag 20 mei een heel jaar lang te bewonderen. Wie fietst op de oude tramroute zal ze niet kunnen missen, het is zeker de moeite even halt te houden.

