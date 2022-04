Nieuwe kunstgalerij in Rijselstraat toont werk van kunstenaar David DeBusseré

In de Rijselstraat in Ieper opende Myriam Boudry uit Ieper de kunstgalerij Reichmanns. Als eerste kunstenaar nodigde ze de Gentse kunstenaar David DeBusseré uit. In de straat openen nog twee galerijen en het door de stad opgezette initiatief Het Kunstenhuis. “Daarmee wordt de Rijselstraat een bruisend punt voor kunst”, aldus Myriam.

David DeBusseré is de eerste kunstenaar die zijn werk mag tonen in de nieuwe Ieperse galerij Reichmanns. De kunstenaar maakt abstract werk met felle kleuren en vlinders en vogels. “David is een kunstenaar die er echt voor gaat en het is met zo’n mensen dat we willen werken”, zegt Myriam Boudry, de drijvende kracht achter Reichmanns.

Kunstenaars positief steunen

De Rijselstraat wordt de kunststraat van Ieper. In korte tijd starten er vier projecten op: het Kunstenhuis, een initiatief van de stad, en drie galerijen. Een daarvan is kunstgalerij Reichmanns. “Ons belangrijkste doel is om kunstenaars positief te steunen in hun ontwikkeling en hen de zichtbaarheid te geven waar ze naar op zoek zijn”, zegt bezieler Myriam Boudry.

“Wij willen met kunstenaars werken die er echt voor gaan. Ieper heeft hier wel nood aan, denk ik. De stad telt veel kunstzinnige mensen, maar ze komen niet aan hun trekken. De streek is gekend voor kunstenaars die wat dramatischer werk maken, terwijl er ook plaats moet zijn voor abstracte kunst. Wij hebben als Reichmanns de connecties om de kunstenaar, als hij dat wil, zijn brood te laten verdienen.”

De galerij staat zowel open voor beginnende kunstenaars als meer gevestigde waarden. Een van die laatste is David DeBusseré (43) uit Zomergem, maar actief in Gent. De kunstenaar begon met schilderen rond zijn 20ste en won toen de kunstbiënnale van Deinze. Ondertussen is David momenteel professioneel bezig met zijn kunst. “Ik maak driedimensionale werken waarin ik een nieuwe wereld creëer”, zegt David.

Geluk en zorgeloosheid

“De meeste van mijn werken stralen geluk en zorgeloosheid uit. Het is weg van de hedendaagse sleur, oorlog of corona. Ik gebruik daar onder meer echte vlinders voor, die ik koop via internet, en felle kleuren. Mensen zijn natuurlijk vrij om er een eigen verhaal bij te bedenken.”

Ondertussen verkocht David al twee van zijn werken in Ieper. “Ik hoop nog verder te kunnen groeien, ook op internationaal vlak. Ik vind het gewoon tof om mijn naam in mooie huizen, zalen of kantoren te zien hangen.”

