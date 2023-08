Nieuwe kunstbiënnale zet Sint-Denijs in de schijnwerpers

Van 18 augustus tot 24 september loopt tijdens de weekends in Sint-Denijs de kunstbiënnale ‘Sint-Denijs-City’. Een nieuw kunstproject dat moet voorkomen dat de Zwevegemse deelgemeente in de vergeethoek raakt. Er nemen 35 kunstenaars deel.

Volgende week vrijdag start de Kunstbiënnale Sint-Denijs-City. Daags voordien komt Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon de tentoonstelling openen. “Het idee is ontstaan bij een bezoeker aan Sint-Denijs die genoot van het wandelen langs de kerkwegen en die in zijn verbeelding daar ook een plaats voor kunst in zag. Via de camping Ten Roode Duifhuize kwam het de burgemeester ter ore. Hij droomde al langer van een kunstroute in Sint-Denijs. Hij wist een team rond zich te vormen en de trein was vertrokken”, duidt Wim Vandecauter van de organiserende vzw Sint-Denijs Zen- Kunst- en Cultuurdorp.

Het werd snel duidelijk dat de ondersteuning van een curator nodig was om dit project tot een succes te maken. Deze vond men in de persoon van Jan Leysen. “Hij verzamelt en ademt niet alleen kunst, hij kan ook als geen ander de passie overbrengen en is er dagelijks mee aan de slag”, aldus Vandecauter.

Trage Wegen

Over het thema kon ook al geen discussie zijn: Trage Wegen. “Verbazend is het web aan trage wegen die het dorp doorkruisen. Vanaf elke hoeve, vanaf elke plaats van belang, loopt wel een paadje naar de dorpskern of naar een andere bestemming”, vertelt Jan Leysen die zegt blij te zijn dat hij als curator volledig autonoom mocht beslissen over zowel de inhoud, keuze van artiesten en selectie van het werk.

Jan Leysen is ook tevreden met de interesse van de kunstenaars. “Ik maakte een selectie van 35 kunstenaars. Ze zagen het meteen zitten. Hun enthousiasme werd alleen maar groter toen ze op prospectie kwamen. Velen besloten een nieuw werk te maken, speciaal voor deze biënnale.”

De werken komen langs een vier kilometer lang parcours dat vooral loopt over trage wegen. Het project moet helpen voorkomen dat Sint-Denijs als uithoek van Zuid-West-Vlaanderen, een vergeethoek zou worden.

Breed publiek

De verwachtingen over Sint-Denijs-City zijn alvast hoog gespannen. Men verwacht niet alleen de kunstminnende wandelaar uit Vlaanderen of het aangrenzende Wallonië, maar ook uit Noord-Frankrijk. Maar bovenal wil men ook de Sint-Denijzenaar erbij betrekken.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het plaatsen van de kunstwerken. Het eerste hangt al een tiental dagen aan de kerk van Sint-Denijs. Het is een werk van de Britse broers Jake en Dinos Chapman. “Zij hekelen vaak totalitaire regimes door aan Hitler refererende kunst te brengen en er tegelijk de spot mee te drijven. Het vaandel doet denken aan het naziregime maar het hakenkruis werd vervangen door een smiley”, legt curator Jan Leysen uit. (GJZ)