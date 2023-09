Nieuwe Kortrijkse vereniging zet beeldende kunst in de kijker: “Kunst brengen die de mens nu raakt”

Kortrijk Art Platform is een nieuwe vereniging van meer dan twintig organisaties, privé en publiek, die beeldende kunst programmeren en tonen in Kortrijk. Eind oktober organiseren ze het allereerste Kortrijk Art Weekend.

Kortrijk Art Weekend creëert extra aandacht voor hedendaagse kunst in Kortrijk. Het platform doet dat met een website en een opvallend logo, een ontwerp van Corbin Mahieu. “Een goed ontwerp heeft in mijn ogen altijd een bepaalde spanning, aandacht voor typografie en een vleugje mysterie. Net zoals bij kunst vraagt het ontwerp wat tijd en aandacht. Het duurt namelijk even vooraleer je inziet dat je naar drie verschillende letters aan het kijken bent, allemaal gemaakt uit de letter ‘K’”, duidt ontwerper Corbin Mahieu. “Het logo is bedoeld om te prikkelen en om duurzaam te zijn.”

Kortrijk Art Weekend

Op de website presenteert Kortrijk Art Platform het hele jaar door alle lopende tentoonstellingen en kunstmanifestaties in de stad. Je vindt er alle informatie over wat er op de dag van jouw bezoek in Kortrijk aan beeldende kunst te zien en te beleven is.

In het weekend van 27 tot 29 oktober organiseren ze bovendien het allereerste Kortrijk Art Weekend. Meer dan twintig Kortrijkse galeries, kunstinstellingen, musea en tijdelijke tentoonstellingen stellen hun deuren open voor een intense, driedaagse kunstmanifestatie.

Het Art Weekend creëert een moment met extra aandacht voor hedendaagse kunst in Kortrijk. Er zijn aangepaste openingsuren en extra activiteiten, zoals speciale tijdelijke tentoonstellingen, lezingen en performances. “De hedendaagse Kortrijkse kunstscene is gevarieerd: van musea, galeries en kunstencentra tot artist-in-residence, projectruimtes, jonge en opkomende initiatieven en pop-up tentoonstellingen”, aldus Gautier Platteau, voorzitter ad interim.

“Kortrijk Art is de missing link tussen de steeds groter wordende groep van initiatieven, privé en publiek, die beeldende kunst tonen in Kortrijk. De nieuwe website en het Art Weekend moeten bezoekers van overal helpen om al deze plekken te ontdekken.”

Nieuw en uniek

“We krijgen vaak de vraag ‘hoe selecteren jullie bij Kortrijk Art de deelnemers?’ Wel, dat doen wij niet. We bieden een overzichtelijk platform aan de bezoeker om zelf te beslissen wat hij graag wil zien. Dit is nieuw en uniek in ons land. Elke organisatie, publiek of privé, blijft volledig autonoom”, zegt Monia Warnez van rhizome_ “Wat kan de kracht van Kortrijk Art zijn? Niet per se willen doen wat de andere kunstcentra programmeren. Kunst brengen die de mens nu raakt en goed doet. Een gevoel van leven schenken aan de stad”, besluiten Paul Vandenbroeck en Pé Vermeersch van Salon Radical.