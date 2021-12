Nieuwe internationale expositie in Ensorhuis

In het Ensorhuis heeft men een internationale samenwerking beet met het Zentrum Paul Klee dat 14 tekeningen ontleent. Het belevingscentrum lokte al 75.000 bezoekers.

In het interactieve Ensorhuis is er ook een museumgedeelte waar dé Ensorkenner Xavier Tricot als curator telkens een ander aspect van het werk van James Ensor (1860-1949) belicht. Zo waren Roger Raveel en Athos Burez er te gast. Dit keer wordt het een dialoog met Paul Klee (1879-1940).

“Ze hebben elkaar nooit ontmoet maar het waren wel tijdgenoten. Paul Klee bewonderde Ensor en beiden waren gefascineerd door theater en marionetten in een groteske wereld van vervorming. Beiden maakten ze ook karikaturen van hun tijdgenoten en stelden ze wantoestanden aan de kaak. Klee kwam via een gemeenschappelijke vriend in contact met Ensor. Ik wilde een dialoog tussen de grafiek van Ensor en tekeningen en grafiek van Paul Klee. Dat werd in ons land nooit eerder vertoond.”

Mooie internationale erkenning

Er zijn 15 werken van Ensor en 14 van Paul Klee te zien, afkomstig van het Zentrum Paul Klee in Bern (Zwitserland). Voor het jonge Ensorhuis is dat meteen een mooie internationale erkenning waar ook wel wat voorwaarden aan waren gekoppeld : zo wilden de Zwitsers tijdens een videocall toezicht op het uitpakken van de werken en kunnen ze constant de temperatuur van de exporuimte meten.

“We kunnen aan hun wensen tegemoet komen en daardoor de mooie expo brengen”, zegt site-verantwoordelijke Sam Lauwers. “We klokten zonet af op 75.000 bezoekers op anderhalf jaar tijd en zitten daarmee mooi op schema. De laatste weken is het rustiger, wellicht door de nakende kerstvakantie. Zowel gezinnen als Ensorkenners bezoeken ons en we merken dat onze expo’s een extra publiek aantrekt. We zijn ook verheugd dat scholen de weg vinden naar ons. Zo kregen we al 3000 schoolkinderen op bezoek.” (efo)