Nieuwe installatie in KIOSK voor Memento verbeeldt oneindige beweging van verandering

In aanloop van Memento, een jaarlijks woordkunstenfestival in Kortrijk, ontdek je in de KIOSK van Designregio Kortrijk de installatie Panta Rhei van ontwerpers Janneke Vanneste en Axelle Delboo, in samenwerking met Glascentrale Wevelgem.

De volgende editie van Memento gaat door van 14 tot 16 maart. Stadsdichter Myriem El-Kaddouri is curator van het festival en koos vanuit haar juridische achtergrond dit jaar voor het thema ‘causaliteit’. Designregio Kortrijk nodigde ontwerpers Axelle Delboo en Janneke Vanneste uit om voor het festival een installatie te ontwikkelen in de KIOSK op de Graanmarkt rond de thematiek van het festival.

Ze lieten zich inspireren door de filosoof Heraclitus: ‘Wat vandaag is, is morgen niet meer. Wat wij vandaag doen, maakt morgen anders. Wat anderen vandaag doen laat het water morgen anders stromen.’ Met hun installatie Panta Rhei ofwel ‘Alles stroomt’ willen ze die oneindige beweging van verandering verbeelden. De installatie is een samenwerking met Glascentrale Wevelgem, die de ontwerpers voorzag van deskundig advies en materiaal.

“Je ziet een glasinstallatie die als een surrealistische trap een oneindige waterstroom suggereert. Circulerend naar beneden en omhoog als een cascade van verschillende aggregatietoestanden dat in een oneindigheid aan elkaar verbonden is. Wij met onze woorden veroorzaken rimpels in het water, deze worden geïnterpreteerd, vervormen, leiden tot acties, kortom ze leiden een eigen leven. Net als water in al zijn vormen; het vloeit, bevriest en verdampt”, vertelt het duo.

Janneke en Axelle leerden elkaar kennen tijdens hun studie Industrieel Productontwerpen aan Howest in Kortrijk. Ze volgen nu ook allebei de vervolgopleiding meubelontwerp (banaba VOMO) aan Thomas More Hogeschool in Mechelen. Beiden exposeerden ze al op het WONDER Creativity Festival en de expo WE ARE THE NEXT GENERATION in Kortrijk.

Memento is een initiatief van de openbare bibliotheek van Kortrijk. Bekijk het volledig programma op www.mementowoordfestival.be.