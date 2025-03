Nieuwe galerie P+ opent met foto-expo

De tentoonstelling in samenwerking met Parijse Galerie Baudoin Lebon ‘Water, Water Everywhere’ brengt de werken samen van vijf fotografen die hoge ogen gooiden op de recentste editie van Paris Photo, de hoogmis van de hedendaagse fotografie. Water is niet alleen het hoofdbestanddeel van het menselijke lichaam, het is ook één van de grootste kopbrekens in de huidige klimaatopwarming. Met deze tentoonstelling opent Galerie P+ haar deuren op Kursaal-Oosthelling 8, amper 50 meter van zustergalerie P. Nog tot 16 maart op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. De deelnemende kunstenaars v.l.n.r. Anne Kuhn (FR), Bart Ramakers, cultuurschepen Vanessa Vens, Parijse galerist Baudoin Lebon (FR), Frédéric Fontenoy (FR), muzikanten Peter Debeir en Bart Sanders van ‘Triple Sec’ en galeriste Sofie Baert. Julia Fullerton-Batten (UK) en Harry Fayt ontbreken op de foto. (ML/foto ML)