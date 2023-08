Nieuwe fototentoonstelling van Hasselblad Master Tom D. Jones toont unieke kant van wildlife

Van 23 september tot en met 12 november stelt fotograaf Tom D. Jones zijn fototentoonstelling TRUE WILDLIFE voor in Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Met deze fotoreeks, waar hij zeven jaar aan werkte, geeft de Hasselblad Master een unieke inkijk in wildlife via een vijftigtal groot formaat zwart-witbeelden, genomen in nationale parken in Afrika.

Tom D. Jones toont met de tentoonstelling TRUE WILDLIFE zijn meest recente project, waar hij van 2017 tot 2023 aan heeft gewerkt. Door zo dicht mogelijk tot bij de wilde dieren te komen en als een portretfotograaf de kleinste details vast te leggen, toont hij het unieke karakter van wildlife. Van imposante olifanten en witte neushoorns tot de hoogst onberekenbare nijlpaarden en buffels of de met uitsterven bedreigde berggorilla’s, stuk voor stuk passeerden ze zijn lens.

“Voor mij staat de absolute vrijheid van het dier centraal, er is dan ook geen enkel dier in mijn reeks dat gevoed wordt, leeft in een privé reservaat of om het even welke vorm van gevangenschap. Deze reeks moet het unieke van onze wildlife accentueren en het respect afdwingen dat deze wezens verdienen”, aldus Tom D. Jones.

Zwart-witfoto’s op groot formaat

Tom D. Jones werkt het liefst in de nationale parken van Kenia waar de dieren nog in alle vrijheid kunnen leven en rondtrekken. Door zijn goede contacten en nauwe samenwerking met de lokale bevolking, kon hij snel inspelen op de uitzonderlijke en onvoorspelbare omstandigheden. Om het tijdloze, artistieke karakter van de beelden te benadrukken koos hij voor zwart-witfoto’s op groot formaat.

De fototentoonstelling TRUE WILDLIFE is van zaterdag 23 september tot en met zondag 12 november te bezichtigen in de bovenhal van cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. Met zijn 700m² aan exporuimte en zijn state of the art verlichting heeft het alle troeven in huis om de foto’s volledig tot hun recht te laten komen. Samen met de tentoonstelling verschijnt ook het fotoboek, uitgegeven door Lannoo (in het Engels, red.) en Kunth (in het Duits, red.), dat internationaal wordt verspreid. Zijn vriend en collegafotograaf Steve McCurry verzorgde het voorwoord van deze publicatie.