Nieuwe foto-expo in Gaanderijen wil Oostendenaars aan het sporten krijgen

Een fototentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen in Oostende toont gedurende acht weken verschillende recreatieve en professionele sporters. De foto’s werden genomen door fotograaf Nick Decombel. Het motto? ‘Zien sporten, doet sporten’.

“De foto’s werden sinds de uitbraak van het coronavirus tot nu genomen”, vertelt Tom Roels, hoofd van de dienst Sport bij de stad Oostende. “Ze maken allemaal deel uit van een campagne om de verschillende sporten in onze stad in de kijker te plaatsen.”

Ambassadeurscampagne

Oostende telt duizenden inwoners die dagelijks met hun passie bezig zijn. Via een ambassadeurscampagne wil de stad hen een gezicht geven en hun enthousiasme voor hun sport delen met anderen.

De fototentoonstelling maakt deel uit van de bredere campagne Oostende mijn sportstad. Sporters komen zo in het straatbeeld op grote banners. “Een eerbetoon aan alle Oostendenaars die sport en beweging een belangrijke plaats in hun leven geven”, zegt schepen van Sport Charlotte Verkeyn (N-VA).

Uitgelezen plaats

Ondertussen zijn al 140 sportieve Oostendenaars vereeuwigd voor de lens. “De Nieuwe Gaanderijen op de zeedijk is de uitgelezen plaats om cultuur, fotografie en in dit geval ook sport zeer dicht bij de mensen te brengen”, aldus nog schepen van Cultuur Vanessa Vens (Vooruit Plus).