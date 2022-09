Nieuw streetartkunstwerk in Kortrijk

Stad Kortrijk blijft verder investeren in streetart. Recent siert een van de grootste streetartkunstwerken het UGent-gebouw tegenover VEG-i-TEC. In het nieuwe campusgebouw kunnen groente- en aardappelverwerkende bedrijven terecht om hun productieprocessen te optimaliseren. Dat doen ze samen met de studenten industrieel ontwerpen, machine- en productieautomatisering en circulaire bioprocestechnologie.

Met het kunstwerk wil UGent Campus Kortrijk het opleidingsaanbod en werking van het VEG-i-TEC-gebouw in de kijker zetten. Het werd ontworpen door docent Dieter Van der Ougstraete en samen met leerlingen van de streetartopleiding binnen de Kortrijkse Academie aangebracht. Wie goed kijkt, ziet zo’n 50 afzonderlijke kunstwerken in het geheel die verwijzen naar de thema’s landbouw, duurzaamheid, technologie en energie.

“Begin van het jaar deed ik een openbare en algemene oproep naar een streetartproject. Hilde (communicatiemedewerker van UGent Campus Kortrijk) reageerde positief. We zijn een paar keer samengekomen om het ontwerp uit te denken en creëerden een geheel aan beelden en pictogrammen die verwijzen naar de opleiding. Initieel was de beschikbare muur groter, maar door de recente storm is die helaas gesneuveld”, vertelt Dieter.

Positieve beeldvorming

Kortrijk zet extra middelen in om ervoor te zorgen dat de invulling van streetart kwalitatief gebeurt. Zo wordt er gezorgd voor een samenwerking tussen beginnende kunstenaars, indienende buurtbewoners en gevorderde artiesten. “Op deze manier komt meer kwaliteitsvolle streetart in het straatbeeld en is er positieve beeldvorming over deze kunstvorm. Onze streetartartiesten zijn van alle leeftijden. Zo zie je maar dat het cliché van de jonge alternatieveling volledig wordt voorbijgestoken”, zegt schepen Bert Herrewyn. Ook de gidsenvereniging Gidsenplus neemt het werk graag op in de Kortrijkse streetartwandeling onder de naam K-Town Streetart Walk. En die valt overigens in de smaak, de eerste wandeling was volledig uitverkocht.

Artiest – beginnend of niet – en zin om jouw werk tentoon te stellen op één van de nu nog lege muren in je buurt? Dan kan je jouw idee indienen. De voorwaarden voor de projectsubsidies zijn te vinden op de website van Jeugdcentrum Tranzit.

Geïnteresseerd in een streetartopleiding? Schrijf je nog tot eind september in via www.kortrijk.be/academie of 056 27 78 60.