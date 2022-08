Nieuw kunstwerk voor The Crystal Ship

Het festival van streetart The Crystal Ship is een nieuw kunstwerk rijker. De hoes rond de Amandine wed bewerkt tot een warm kunstwerk met knipoog naar de visserij en zonsondergang.

Het klinische wit van de constructie rond de Amandine kreeg de voorbije 8 nachten langzaamaan een kleurrijke look. ‘Sunset closure’ is een werk van Kempenzoon Eltipo, al jaren aan de slag in de scène van streetart.

“Ik was vereerd toen ik de vraag kreeg om mee te werken aan The Crystal Ship. Ik kreeg carte blanche voor de invulling en wou in het werk een link leggen naar Oostende.” In het kunstwerk zijn visnetten, typografische elementen ‘Amandine’ en ‘O.129’ te zien.

“Het is een abstract werk gebaseerd op een late zonsondergang. Het is een knipoog naar de vakantiegangers die hier een leuke tijd hebben en het afsluiten met een zonsondergang. Het was ook voor mij het eind vaneen periode in mijn persoonlijk leven als artiest.”

Eltipo heeft 8 nachten gewerkt en daar is een reden voor. “Het werk bevindt zich aan de Visserskaai en de hoogtewerker neemt veel plaats in op de rijbaan. Die kon enkel ’s nachts afgesloten worden. Het was bijzonder om ’s nachts te werken.”

Er gingen 310 spuitbussen in Sunset Closure. “Het werk is tijdelijk en dat is jammer. Maar anderzijds zorgt dat ook voor schoonheid. Als iets tijdelijk is, waardeer je meer de waarde. Dat is ook zo in het leven. En zo leer je de schoonheid appreciëren.”

Curator Björn Van Poucke benadrukt dat dit zomerwerk een uitzondering is. “Ik heb nog wel leuke locaties gespot, maar wil die voorbehouden voor The Crystal Ship in het voorjaar.”