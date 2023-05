Nicky (73) schittert op nieuwe versie ‘Het Laatste Avondmaal’: “

Nicky Keyser uit Knokke schittert op een nieuwe versie van ‘Het Laatste Avondmaal’. Fotograaf Steven Thoelen wou een eigentijdse versie creëren van het meesterwerk van Leonardo da Vinci en ging daarvoor op zoek naar 22 oma’s op leeftijd. De foto wordt op 18 mei geveild in Knokke, de opbrengst gaat naar Alzheimer Liga Vlaanderen.

Zaterdag 6 mei was voor Nicky Keyser uit Knokke-Heist een dag die ze niet vlug zal vergeten. Nicky mocht model staan voor een kunstproject van fotograaf Steven Thoelen, die een eigen interpretatie wou maken van het befaamde doek ‘Het Laatste Avondmaal’ van Leonardo da Vinci, maar dan met oudere vrouwen. “Hij was nog op zoek naar een oma van een iets oudere leeftijd, die er nog goed uit ziet. Mijn vrienden hebben mijn contactgegevens doorgegeven en dan ging het vlug.”

Niet afgeschreven

“De fotoshoot zelf duurde maar een uur, maar met alle opmaak, kleding en details kwam er veel voorbereiding bij kijken. Steven lette heel erg op details en wilde ook de tijd nemen om iedereen zich op zijn gemak te laten voelen. Ikzelf was een van de jongste dames en ook de enige West-Vlaamse tijdens de shoot. De meeste andere dames, die ongeveer 80 à 90 jaar oud waren, kwamen uit woonzorgcentra bij Sint-Truiden en Hasselt.”

“Tijdens de shoot zag je hen echt zelfvertrouwen krijgen en heropleven. Het is heel mooi dat oudere mensen nog meetellen en niet zomaar afgeschreven worden. We hebben elkaar ook goed leren kennen, wat het nog leuker maakte.” Ook de 99-jarige oma van Steven was een van de modellen op de foto.

De fotograaf Steven is ongeveer een week aan de slag geweest om het decor voor te bereiden. “Dat was echt prachtig. Hij heeft alles uit de kast gehaald; van oude authentieke foto’s tot gekookte kreeften en kroketjes”, vertelt Nicky.

“Ik ben enorm fan van vintage spullen. Ik verzamel al jaren zogenaamde ‘rommel’ in een container. En bij een fotoproject haal ik er dan alles uit wat ik nodig heb om er kunst van te maken. Die spullen hebben elk hun eigen verhaal, net zoals elk model van de foto. Dat geeft een enorme magie”, legt Steven uit.

Camera-ervaring

Nicky werd in 1973 tweede eredame bij de Miss België-verkiezing. © gf

Voor Nicky was het niet de eerste keer dat ze als model voor de camera staat. “Ik heb jarenlang fotoshoots en defilés gedaan in Gent en Brussel tot zelfs in Italië. In 1973 toen ik 24 was, heb ik meegedaan aan de verkiezing voor Miss België. Tijdens de uitreiking in het casino in Knokke ben ik tweede eredame geworden. Ik deed daaraan mee om mijn carrière in het defileren een boost te geven, maar dat was niet echt mijn ding. Vroeger was ik helemaal niet zo mondig, maar juist erg verlegen. Nu heb ik meer zelfvertrouwen”, lacht Nicky.

Ondertussen is het al een tijdje geleden dat Nicky professioneel voor de camera stond. “Nu ben ik 73 jaar en fotoshoots doe ik al een tijdje niet meer. Maar voor deze kunstfoto’s wilde ik nog eens een uitzondering maken. En nu kan ik in glorie eindigen.” De opbrengst van de veiling gaat naar Alzheimer Liga Vlaanderen. “Het hele project draait rond de gedachte aan het verleden. Daarom heb ik ook voor Alzheimer Liga Vlaanderen gekozen. Ik geloof in de vzw en waar ze voor staan. Onder andere dankzij hen kan er nog meer onderzoek gedaan worden naar Alzheimer.”

“Ikzelf zal geen bod uitbrengen”, zegt Nicky. “Maar mijn vrienden uit Knokke-Heist, die erg creatief en kunstzinnig zijn, hebben wel al interesse getoond. Wie weet hang ik dan binnenkort in de living van iemand.”

De veiling van de grote foto (van maar liefst zeven meter) vindt plaats op donderdag 18 mei vanaf 20 uur bij Burnel’s Boutique, Zoutelaan 37 in Knokke.