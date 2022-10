“Nest symboliseert nieuwe, warme start”

Het buitengewoon internaat Huis aan Zee maakt sinds 1 september deel uit van Scholengroep !mpact, en bij die overname horen ook een nieuwe naam en een nieuw logo.

Kunstenaar Andy Verschoote ontwierp het kunstwerk dat zaterdagmorgen onthuld werd. Het nest staat symbool voor de nieuwe, warme start die met de overname werd beoogd.

“Met dit kunstwerk zie je van ver dat we dicht bij onze doelgroep staan: we creëren hier een plek waar kinderen en jongeren zich, in een omarmend kader van leefgroepen, mogen en kunnen ontplooien”, aldus Wim Van Kerckvoorde.