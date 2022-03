Nest aan Ter Posterie als begin van culturele lente

Er hangt sinds kort een bronzen nest aan de gevel van Ter Posterie in de Ooststraat. Het moet het symbolisch begin worden van een culturele lente. Kunstliefhebbers kunnen voortaan ook genieten van een virtuele beeldentuin en van een erfgoedapp.

N.E.S.T. is de naam van het kleine, subtiel aangebrachte bronzen nestje dat aan de gevel van het Kunst- en Erfgoedhuis hangt. Het werk is van Stief Desmet en hij was een van de laureaten van de coronakunstwedstrijd. De kunstenaar sprokkelde takken uit zijn eigen tuin, goot ze af in brons en vergulde de plekken waar de takken werden afgeknipt.

Het werkje sluit naadloos aan bij de neogotische façade van de oude post op de hoek van de Ooststraat en de Henri Horriestraat. De connectie met het traliewerk van de ramen is meteen duidelijk, waardoor dit moderne kunstwerk niet vloekt met het waardevolle oude pand.

Het zal dus aan de opmerkzame passant zijn om het kunstwerk te ontdekken of je moet er op gewezen worden.

Digitale kaart

Dat kan voortaan via een digitale kaart waar trouwens een vijftigtal kunstwerken zijn opgenomen die in het openbare landschap in Roeselare staan. Met een druk op het icoontje op de kaart kom je bij een foto en alle info over het betreffende kunstwerk en de kunstenaar. Zo kan je zelf een beeldenroute samenstellen en op kunstverkenning gaan in de stad.

Erfgoedapp

Naast beeldend werk zijn er in Roeselare ook nog heel wat waardevolle gevels of herdenkingsmonumenten te vinden. Meer informatie vind je voortaan via de erfgoedapp. Eenmaal gedownload op de smartphone of op de tablet kom je tijdens een wandeling meer te weten over tientallen stukken erfgoed.

De app levert meteen ook informatie over historisch interessante gebeurtenissen of figuren.

De app kan men downloaden via www.erfgoedapp.be.

(Bart Crabbe)

Meer op www.roeselare.be