Natuurfotograaf Tom Linster stelt tentoon in Spikkerelle: “Oplossingen zijn vaak te vinden in de natuur”

In cc Spikkerelle is er een tentoonstelling te zien van natuurfotograaf Tom Linster (57). Deze tentoonstelling gaat over ‘de natuur als uitvinder’.

“Ondertussen ben ik al 25 jaar fotograaf”, vertelt Tom Linster uit Wevelgem, fotograaf en organisator van de tentoonstelling in cc Spikkerelle. “Ik leerde me het vak zelf aan, en kon mezelf echt voelen verbeteren in het maken van foto’s. Mijn passie is altijd al de natuur geweest, waardoor ik ook natuurfotograaf ben. De natuur is voor mij een levend schilderij: het is de mooiste en grootste show ter wereld die ik iedere dag mag bezichtigen. Net omdat er in de natuur zo veel te zien is, probeer ik ook van zo veel mogelijk foto’s te nemen. Ik beperk me niet tot landschappen, of vogels, maar wil het hele plaatje op beeld proberen krijgen.”

Naast zijn fotografie geeft Tom ook lezingen en organiseert fotoreizen. “Tijdens die fotoreizen ga ik met een groep mensen op reis, naar de natuur, en leer hen de mooiste foto’s maken van de natuur. Bij het lesgeven kan ik hen heel gericht iets aanleren. Veel mensen vinden dat handig, omdat niet iedereen de tijd heeft om een hele cursus te doorlopen.”

Boek

“Een vijftal jaar geleden las ik een boek over ‘de natuur als uitvinder’. Het was een boek dat uitlegde hoe dagdagelijkse dingen in het leven geïnspireerd waren op de natuur. Veel mensen hebben het gevoel dat we botsen op de manier van leven, en dat duurzaamheid nodig is. Nochtans zijn er wel antwoorden, maar die zijn vaak te vinden in de natuur. Het is dus aan ons om uit onze comfortzone te komen, en te kijken wat de natuur te bieden heeft. Een voorbeeld is de hogesnelheidstrein in Japan: vroeger had de voorkant van de trein een bolvorm, maar daardoor was er, telkens bij het uitrijden van een tunnel, een enorm luide knal door het breken van de luchtlagen. Een oplossing werd in de natuur gevonden: de snavel van een ijsvogel werd gebruikt als inspiratiebron. En er zijn nog heel veel andere voorbeelden van oplossingen die in de natuur gevonden zijn. Met mijn expo kunnen mensen die ontdekken, en ondertussen naar mijn foto’s kijken”, besluit Tom Linster. (ML)

De expo is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van Spikkerelle en loopt nog tot zondag 20 april.