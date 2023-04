Nationaal Tabaksmuseum eert gewezen Humo-stylist Ever Meulen (77) uit Kuurne met expo ‘Smokebility’

De tijdelijke tentoonstelling in het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik gaat dit keer over Ever Meulen (77), illustrator en graficus die voor het weekblad Humo een belangrijke bijdrage leverde in het succes tijdens de jaren 1970-1990. Hij werd geboren in Kuurne en woont in Sint-Lambrechts-Woluwe. In de tentoonstelling ‘Smokebility’ staan wagens, architectuur en rookobjecten centraal. “Ik ben al dertig jaar gestopt, maar roken heeft me erg geïnspireerd. Een sigaret bij een elegante vrouw of mannen met pijp: dat heb ik altijd graag getekend”, aldus Eddy Vermeulen, alias Ever Meulen.

Met Smokebility, een samentrekking van Smoke en Mobility, stapt het museum mee in het regioproject ‘50 jaar E3/E17’ van de intercommunale Leiedal en Zuidwest. “Er was naar alle gemeenten uit de regio toe een oproep en we zochten uit wat we rond het project zouden kunnen doen”, zegt Steven Masil, coördinator Museum, Toerisme en Erfgoed. “Via mijn vriendenkring kwam ik uit bij Ever Meulen en bracht me dat op het idee.”

“Hij gebruikt heel veel wagens, architectuur en ook heel veel rookobjecten. Centraal staat een prachtig ontwerp die Ever ooit heeft gemaakt van een wagen. We halen een topillustrator binnen. In januari ben ik bij hem thuis geweest en selecteerde ik een 70-tal tekeningen. Mijn selectie heeft hij aangevuld met kleine tekeningen. In de tentoonstelling gaat het ook over twee van zijn andere passies, Humo en muziek. Met covers van Raymond van het Groenewoud, de Nieuwe Snaar en dEUS.”

“Eerlijk gezegd, het Nationaal Tabaksmuseum kende ik niet”, aldus de kunstenaar. “Wervik wel want destijds in Sint-Lucas Gent studeerde ik met iemand uit Wervik. Het museum vind ik schitterend, het is echt mooi. En wat ze met hun werk hebben gedaan is nog beter eigenlijk.”

“Ik ben al dertig jaar gestopt met roken. Roken heeft me altijd geïnspireerd om te tekenen. Ik heb altijd zeer graag gerookt trouwens. Een sigaret bij een elegante vrouw of mannen met pijp heb ik altijd graag getekend.”

Illustrator en cartoonist Ever Meulen wordt geërd in het Wervikse Nationale Tabaksmuseum. © BELGA

Raymond en Cha Cha Cha

Een opvallende genodigde tijdens de vernissage was Raymond van het Groenewoud. Ever Meulen tekende verschillende platenhoezen voor Raymond. “De eerste single denk ik was Cha Cha Cha, uitgebracht in 1990. Daar heeft hij een prachtige tekening bij gemaakt en ben ik altijd blij geweest met het resultaat. Ik heb ook geleerd dat hij tijd moest krijgen want daar staat hij op maar dat heb ik nu geleerd uit zijn manier van werken. Hij weet niet waaraan hij begint en al spelend en al tekenend tot het resultaat komt en dan begrijp ik ook dat je tijd nodig hebt.”

Opmerkelijk : het pronkstuk van de expo is geen tekening. In het midden van de zaal prijkt een levensgroot model van de Niziov, een fictieve wagen met abstracte vormen die uit het brein van de kunstenaar ontsproten.

“Deze levensgrote versie van de Nisiov is de auto die ik meer dan 10 jaar geleden ontwierp maar die nooit bestaan heeft, en waarmee ook niet te rijden valt omdat hij volledig asymmetrisch is”, zegt Ever Meulen. “De naam is een spiegelbeeld van en een ode aan mijn favoriete auto-ontwerper, de Fransman Gabriel Voisin (1880-1973, red). Er zijn maquettes van gemaakt waaronder één in brons en nu dus ook een in een realistische uitvoering. Ze hebben die gewoon in het echt gemaakt, je kunt het je niet voorstellen wat dat is.”

In de expositie staan wagens, architectuur en rookobjecten centraal. © Maxime Petit

Dirk en Reno

Daarvoor zorgde Dirk Desreumaux uit Beselare, hij werkt al jarenlang als timmerman voor de stad Wervik en is een echte vakman. Zo maakte hij onder meer alle tentoonstellingskasten voor het museum. “Het is fenomenaal hoe ‘onze kunstenaar’ deze replica heeft gemaakt”, benadrukt Steven Masil.

Ever Meulen is drie keer komen kijken. “Het was een uitdaging”, lacht Dirk die kon rekenen op de hulp van collega Reno Kesteloot. “Ik ben daarmee drie à vier weken bezig geweest en tussendoor had ik natuurlijk ook nog mijn ander werk. Ik ben zeer trots op het resultaat. En het was een huzarenstukje om dat met een speciale pallet binnen te krijgen in het museum. Die houten auto weegt 300 kilo en is gespoten in lakverf.”

Weer lichtwandeling

De tentoonstelling loopt nog tot en met 5 november. Tijdens een lichtwandeling in de week van de herfstvakantie van 28 oktober tot en met 5 november zullen illustraties van Ever Meulen worden geprojecteerd op historische gebouwen. In 2021 pakte de stad uit met zo’n initiatief rond illustrator ereburger Carll Cneut. “Dat was toen een heel groot succes”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “We schatten het aantal bezoekers toen op zo’n 10.000.”

“Het zullen niet dezelfde gebouwen als de vorige keer zijn”, zegt Steven. “Welke precies weten we nog niet want we zijn nog in onderhandeling.”

De Dienst Toerisme en het Nationaal Tabaksmuseum zijn gesloten op maandag. Tickets kosten voor volwassenen 4,50 euro. Inwoners van Wervik betalen één euro en genieten gratis toegang. Info en tickets via www.nationaaltabaksmuseum.be.

(Erik De Block)