Napoleon is terug in ‘zijn’ fort in Oostende dankzij kunstenaar Isaac Cordal

Fort Napoleon in Oostende heeft de Spaanse artiest Isaac Cordal kunnen strikken om tien beeldjes van Franse keizer te creëren. Daarmee krijgt de beleving in het fort een nieuwe hedendaags kantje met een verwijzing naar Napoleon.

De Spaanse artiest Isaac Cordal was al eens te gast in Oostende voor The Crystal Ship. Toen kon je kleine beeldjes ontdekken langs het parcours van het kunstenfestival.

Meerwaarde

Zopas was hij te gast in het Fort Napoleon. Hij heeft tien beeldjes van Napoleon gemaakt die verspreid over het Fort werden opgesteld. De generaal wordt afgebeeld met onder meer een VR-bril en smartphone.

“De eerste bezoekers vonden de beeldjes het voorbije weekend al heel leuk. Ze zijn een meerwaarde voor de beleving van het Fort”, vertelt siteverantwoordelijke Ellen Derobaix.

Zoektocht voor kinderen

De beeldjes zullen ook deel uitmaken van een zoektocht voor kinderen. “We zullen ook nog een boekje ontwikkelen. De kinderen kunnen 20 verhalen beluisteren, opdrachten doen en ondertussen de beeldjes zoeken. Zo wordt het bezoek veel interactiever voor families.”