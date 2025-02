Nand Haegeman stelt tentoon in huizen die te koop staan: “Expo met een lage drempel”

Kunststudent Nand Haegeman (20) stelt op zondag 16 februari zijn werk tentoon in een te koop staande woning in Machelen. Samen met jeugdvriend Dries De Meutter (20) richtte hij To Keep Gallery op, een bijzonder huwelijk tussen de immosector en de kunstwereld. “Een win-win voor zowel het immokantoor als voor de kunstenaar”, zegt Nand.

Nand Haegeman en Dries De Meutter, respectievelijk afkomstig uit Wetteren en Oosterzele, kennen elkaar al van toen ze beiden op de kunsthumaniora Sint-Lucas in Gent zaten. Nand ging voort in de kunsten en zit er nu in zijn derde bachelor, Dries ging voor KMO Management.

“Maar in onze hogere studies hebben we elkaar teruggevonden”, begint Nand. “We wilden een expo organiseren en kwamen zelf op het idee om dat te doen in leegstaande huizen die te koop stonden. Bij een echte kunstgalerie is het erg moeilijk om een platform te krijgen, zeker voor jonge kunstenaars of studenten. We wilden die drempel verlagen.”

“Samen met Dries, die vooral de praktische kant en de contacten op zich neemt, hebben we een partner gevonden in immokantoor Waardevol Vastgoed. Zij hebben momenteel drie nieuwe huizen te koop staan in de Donkerstraat in Machelen en daar vindt ons eerste project met To Keep Gallery plaats.”

“De keuze voor Machelen is heel toevallig gekomen maar ik heb al langer iets met het werk van Roger Raveel. Ik kijk niet alleen naar hem op, maar probeer net als Raveel zelf ook alledaagse dingen te vatten in mijn werk. Ik hou ervan om heel banale zaken te schilderen, zoals een paar schoenen, die dan kunst worden net door ze te schilderen.”

“Op zondag 16 februari zullen van 11 tot 20 uur kunstwerken te bezichtigen zijn in de woningen aan de Donkerstraat 63, 65 en 67. Dries en ik zijn doorlopend aanwezig en rond 15 uur geven we de uitleg van ons concept. De titel van de expo is Huis Arts en deze eerste keer stel ik mijn eigen werk tentoon. Het is wel de bedoeling om in de toekomst ook andere jonge kunstenaars die kans te geven.”

Interessante uitdaging

“Op die manier is het win-win voor zowel het immokantoor als voor de kunstenaar. Zij krijgen op de dag van de expo hopelijk wat extra bezoekers voor de woning, de kunstenaar kan op een laagdrempelige manier al eens een solo-expositie doen en eventueel zelfs wat werk verkopen. Alles wat van mij tijdens Huis Arts te zien zal zijn, zal ook te koop zijn.”

“In de toekomst kunnen we dit hopelijk nogmaals organiseren en dit kan voor ons evengoed in een ouder huis of zelfs een ruwbouw zijn. De huizen waarin het nu plaatsvindt, zijn allemaal erg nieuw, wit en proper. Het lijkt me een interessante uitdaging om ander werk of een andere kunstenaar te kiezen in functie van welk pand we mogen gebruiken.”