Nancy Taelman stelt kunstwerken tentoon in oude wolwasserij: “Locatie is een goudmijn voor mij”

Nancy Taelman (59) uit Olsene stelt op 6 en 7 mei haar atelier in de oude wolwasserij langs de Staatsbaan open voor het publiek. Het gebouw stond al jaren te verkommeren, maar Nancy vond er een goudmijn aan inspirerende materialen. “Dankzij de kleurrijke, oude matrasstoffen en de gewassen wol kan ik unieke werken maken”, zegt Nancy.

De staat van de oude fabrieksgebouwen van Lavoir De Laines mogen we gerust erbarmelijk noemen. Achtergebleven machines staan er te roesten en het al krakkemikkige dak had zwaar te lijden onder het stormweer van vorig jaar. “Ik heb mijn atelier inderdaad wat moeten organiseren rond de plekken waar het niet binnen regent”, zegt Nancy. “Maar dat stoort me helemaal niet. Mijn vader was aannemer en ik ben het gewend van op bouwwerven te zijn. Tijdens een tentoonstelling in Huis De Leeuw in Machelen twee jaar geleden was ik op zoek naar een groot atelier waar ik mijn kunstwerken kon maken en tentoonstellen, daar bracht iemand me in contact met Marc Vandeputte, de eigenaar van deze gebouwen.”

“Ik ben hem erg dankbaar dat ik hier mag werken en allerlei oude materialen kan gebruiken. Het is een goudmijn voor mij, alsof alles op mij lag te wachten. Er liggen balen vol met gewassen wol en kleurrijke stoffen waaruit vroeger matrassen gemaakt werden. Daarmee kan ik kunstwerken maken die je nergens anders zal zien.”

Traumaverwerking

De vele kleuren van al haar kunstwerken doen het niet vermoeden, maar voor Nancy heeft elk werk wel een link met verlies, lijden of traumaverwerking. In 1999 is kwam haar dochter Sofie op 14-jarige leeftijd om bij een auto-ongeval op de brug tussen Zulte en Waregem in de Statiestraat. Geen van de vier inzittenden overleefden de klap. “Door het overlijden van mijn dochter ben ik met kunst begonnen”, gaat Nancy verder.

“Al mijn werken hebben met haar te maken. Het is mijn manier om ermee om te gaan. Anderen verliezen zich misschien in excessief sporten of raken aan de drank, voor mij helpt het om creatief bezig te zijn.”

“Door het overlijden van mijn dochter ben ik met kunst begonnen”

“Al ben ik altijd al kunstzinnig geweest, misschien heb ik de verkeerde opleiding gevolgd. Ik ben naaister van opleiding. Alles wat ik uit textiel maak, naai ik met de hand. Ik scheur, verf en naai terug aaneen, altijd op intuïtie. Ik maak nooit een schets vooraf, ik begin er gewoon aan. De inspiratie komt wel. Naast de werken met textiel maak ik ook schilderijen. Voor Atelier in Beeld zal ik ook heel wat landschappen en dorpsgezichten van Zulte, Olsene en Machelen tentoonstellen. Ik ben graag met verschillende dingen tegelijk bezig.”

Rommelmarkten

Aan alle mooie liedjes komt helaas een einde. Na jaren van onzekerheid zouden de oude gebouwen van de wolwasserij dit najaar verkocht worden. Goed nieuws voor de eigenaar, minder voor Nancy. “Ik zal hier waarschijnlijk weg moeten en dat vind ik erg jammer. Deze locatie is belangrijk voor mijn werk en niet enkel voor de materialen die ik hier vond. Ik hou van nostalgie en zo’n oud, vervallen gebouw sprak wel iets aan in mij. Ik ga ook vaak naar rommelmarkten en verzamel oude spulletjes. Nu moet ik op zoek naar een nieuwe locatie waar ik gratis mijn atelier kan inrichten. Dat mag gerust opnieuw een oud fabrieksgebouw zijn, ik heb niets liever. Alle tips zijn welkom.” (JF)