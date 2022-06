Na poses bij beroemdheden poseert Rik uit Ieper in Iedereen Beroemd

“Ik moet er soms wel wat moeite voor doen, maar ik begeef me graag onder de groten der aarde.” Met behulp van fotoshop schopte Ieperling Rik Verdru het de voorbije maanden tot ludieke sidekick van tientallen beroemdheden. Zo werd de creatieve duizendpoot deze week zelf even beroemd. In Vlaanderen dan toch. Voor het Eén-programma Iedereen Beroemd mocht hij tonen hoe zijn nieuwe hobby helemaal uit de hand loopt.

Schrik niet wanneer Rik Verdru (47) plots op één been staat te balanceren op de dakrand van zijn garage: het is voor de foto. Op die opmerkelijke plek bekwam hij na heel wat pogingen de “perfecte pose” om zichzelf te fotoshoppen in de iconische scène van baby Simba op de rots van Disneyfilm De Leeuwenkoning.

Omdat het leuk is

“Waarom? Omdat ik dat leuk vind. Ik moet mijn creatief ei kwijt kunnen”, lacht de Ieperling. “En op die hoge plek kon ik het perfecte perspectief creëren voor mijn foto met afstandsbediening. Ondertussen werk ik wat aan mijn evenwicht. Het is een raar zicht, maar mijn buren zijn al wat gewoon.”

Een man met een creatieve hoek af, zo omschrijf Rik zichzelf. En dat is te zien aan zijn woonst. “Ik haalde een hoek uit mijn brievenbus en verving de witte bakstenen door kleurrijke blokken in duplo om wat kunstig contrast te brengen.”

Zo is de grafisch vormgever, illustrator en leraar plastische opvoeding zelfs in zijn vrije tijd creatief bezig. Zijn nieuwste fotoshop-hobby vloeit voort uit een opdracht voor zijn leerlingen in het Ieperse Immaculata: plaats jezelf naast een celebrity. “Digitale fotobewerking is een leerrijke en nuttig vaardigheid voor jongeren. Ik maakte zelf wat voorbeelden, maar dit is uit de hand gelopen.”

De Queen en Albert Einstein

Rik fotoshopte in een paar maand een portfolio bijeen met tientallen poses bij beroemdheden, onder wie een schaterlachende Queen en een schaars geklede Jennifer Lopez. Daarbij probeert hij het plaatje grappiger te maken. Zo lijkt het alsof Rik wetenschapper Albert Einstein probeert te troosten op zijn sofa, slaag krijgt van Will Smith op de Oscars, zich aan het bezatten is met acteur George Clooney en een dino in de film Jurassic World in bedwang houdt met een vliegenmepper.

Ook bekende Vlamingen ontsnappen niet aan de lens van Rik, die zelf even reclame mag maken op de dure hemdskragen van Jean-Marie Pfaff en als stoere bouwvakker Nina Derwael met balk en al op zijn schouder torst.

“Ook die tattoo op mijn arm is gefotoshopt”, wijst Rik op de foto met Nina. “De foto’s zijn totaal absurd, maar dat maakt het net zo leuk.”

Mensen aan het lachen brengen

Rik deelt zijn foto’s op sociale media. Gratis. Daar zal zijn passage van deze week in Iedereen Beroemd niks aan veranderen. “Het blijft een hobby, die mensen aan het lachen brengt. Mijn vader dacht zelfs dat mijn eerste foto met Angelina Jolie echt was.

Hij vond het “niet gepast” dat ik zo met een andere vrouw poseerde. Tja, mijn vader is al iets ouder en kent die actrice niet. Velen waarderen de ludieke foto’s in tijden, die vaak gedomineerd worden door slecht nieuws. Zo lang het plezant is, blijf ik het doen. En een lach of een like van zo’n beroemdheid zou het summum zijn”, besluit Rik.

(TP)