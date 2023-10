Muurschildering van eerste vrouwelijke postbode aan Van Raemdonckpark hersteld na vandalisme

Vorige week werd het kunstwerk van Mónica Villaroel Celsi onder de spoorbrug aan het Van Raemdonckpark beklad met ‘free Palestine’. Vandaag werd die in ere hersteld en overschilderd met een anti-graffiti coating.

“Ik weet niet wat de dader wou bereiken, maar hiermee zet je mensen niet aan het denken over het conflict. Buiten één rotopmerking kreeg ik honderden steunberichten en afkeuring voor vandalisme.” Zaterdag 16 september werd het kunstwerk in de spoortunnel ingehuldigd. De muurschildering brengt hulde aan de eerste vrouwelijke postbode van ons land, Kortrijkzane Marie-Christine Vandenbussche. Mónica en Sander Anseeuw herstelden het kunstwerk en brachten zelfs een extra detail aan in de enveloppen. “De graffiti gaf alleszins wel wat extra publiciteit aan de muurschildering en de achterliggende boodschap van ZIJkant. We blijven positief”, zegt Sander Anseeuw.