Museum Paul Delvaux viert 40ste verjaardag met expo

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat Paul Delvaux werd geboren en bestaat het Delvaux Museum 40 jaar. Naar aanleiding van deze dubbele verjaardag pakt het museum uit met een nieuwe retrospectieve tentoonstelling ‘Van het ochtendgloren tot de avondschemering’. De grote collectie van de Stichting Paul Delvaux is aangevuld met ruim 400 werken uit een privéverzameling.

“De twee collecties samen zijn een perfecte combinatie en bieden een nieuwe kijk op het oeuvre van Delvaux”, zegt directeur Camille Brasseur. “De 400 werken komen van een kunstminnend echtpaar dat hoofdzakelijk minder bekende werken van de kunstenaar heeft verzameld en vooral uit zijn vroege periode. Met hen hebben we een akkoord voor een langdurige samenwerking. Hun collectie schilderijen en tekeningen werpt een licht op het ontstaansproces van het universum van Delvaux. De onderschatte jaren twintig en dertig worden achteraf bekeken, geherwaardeerd als opeenvolgende fases die de voorbode waren van zijn algemeen bekend oeuvre. Delvaux heeft veel geëxperimenteerd met verschillende stijlen. Eerst schilderde hij impressionistisch, later volgde het expressionisme.”

Eigen universum

“We herkennen zijn vroege fascinatie voor stations, want hij woonde in zijn jonge jaren in de buurt van ‘Brussel-Zuid’ en ‘Brussel-Luxemburg’ en spoorde met de trein naar zijn grootouders. Stoomlocomotieven inspireerden hem later tot het scheppen van een mistige sfeer. We hebben het werk van Delvaux belicht in 26 secties en vanuit twee elkaar aanvullende invalshoeken. De bezoeker volgt de evolutie van het oeuvre aan de hand van een tijdlijn, ontdekt alle facetten en favoriete thema’s van de veelzijdige kunstenaar, merkt hoe hij geleidelijk aan zijn volle artistieke maturiteit bereikt en zijn eigen universum schept dat zo typisch is dat je de kunstenaar onmiddellijk herkent in zijn werk. Uiteraard zijn er de naakte vrouwen, zijn interesse in de Oudheid, de Griekse mythologie en de antieke beeldhouwkunst, wat hij allemaal verwerkte in zijn eigen fantasiewereld met merkwaardige decors. In het Spitzner Museum op de Brusselse Zuidkermis zag Delvaux ooit wassen replica’s van afwijkende lichaamsdelen en ziektebeelden. Een vrouwelijke wassen pop in een glazen toonkast was zijn inspiratiebron voor zijn eerste Slapende Venus uit 1932. Tot het eind van zijn leven bleef Delvaux werken en creëren, ook al was hij zo goed als blind. Zijn laatste werk Calypso uit 1986 tekende hij voornamelijk vanuit zijn geheugen!”

Ingrid Tahon (61) is sinds kort aangesteld als nieuwe manager van het museum en ziet het als een uitdaging om net in dit bijzondere jaar mee op de ‘trein’ van het Museum Delvaux te springen. “Ik ben afkomstig van Kortrijk, maar heb 26 jaar in Frankrijk gewoond en gewerkt”, vertelt ze. “Daarna ben ik actief geweest als projectcoördinator voor Interreg-projecten bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Maar kunst en cultuur interesseren mij enorm en toen ik op de website van het museum een vacature zag voor manager heb ik mijn kans gewaagd. Mee een expo op poten mogen zetten geeft je veel positieve energie wanneer je snel resultaat en de impact van je werk ziet. Toch moeten we alert blijven en de organisatie en het museum constant verbeteren op basis van de feedback van de bezoekers. Corona had ook gevolgen voor de Stichting, want die moet leven van de kassaopbrengst, de shopverkoop en de auteursrechten. Gelukkig kunnen we rekenen op onze vrijwilligers die zich al jaren inzetten. We willen ook het museum beter kenbaar maken en het pedagogische aanbod voor scholen verfijnen, we zullen ons richten tot bedrijven en kunstwerken uitwisselen met andere musea.” (Myriam Van den Putte)

Info www.delvauxmuseum.be – P. Delvauxlaan 42, Koksijde