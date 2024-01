Museale opstelling 1302 in Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk wint zilveren Henry van de Velde Award

Voor de 30ste keer werden de Henry van de Velde Awards uitgereikt. In de categorie ‘Spaces’ kaapt de museale opstelling ‘1302’ de zilveren award weg. Sinds de opening vonden al 60.000 bezoekers de weg naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk.

‘1302’ is een multimediale belevingsexpo in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk die inzoomt op de Guldensporenslag. Die kerk, een historische plek die in 1302 uitkeek over het slagveld, draagt het verhaal van de slag als een stille getuige in zich. Daarom vormt ze het perfecte canvas om de complexe geschiedenis via deze expo te vertellen.

CREATE.eu koos voor een hoogtechnologische invulling, waarbij digital storytelling een centrale rol speelt. De bezoeker wordt via een immersieve animatiefilm, een multimediale belevingstafel en een identiteitswand meegenomen op een reis in de tijd.

Tweede prijs in jaar tijd

Het unieke belevingsmuseum opende haar deuren op 11 juli 2022 en in minder dan anderhalf jaar tijd wist het al twee prijzen binnen te halen. In 2023 werd het museum genomineerd voor de Museums+Heritage Awards, zeg maar de oscars van de museumwereld, in de categorie ‘Best Use of Digital – international’. Bij de uitreiking in Londen kreeg 1302 toen de tweede prijs met een mooie vermelding ‘sterk aanbevolen’.

In november volgde het nieuws dat de nominatie binnen was voor de Henry Van De Velde Award in de categorie ‘Spaces’, waar ook nu dus de zilveren award is binnengehaald. Twee hele mooie bekroningen op korte tijd, uniek voor een museum dat pas open is en volledig steunt op vrijwilligers.

“Ik ben ongelofelijk trots. Op een jaar tijd haalden we met 1302 maar liefst 60.000 bezoekers: zowel mensen uit binnen- als buitenland die onze epische Guldensporenslag, het verhaal van Conscience en het Graafschap Vlaanderen op een magische manier herbeleven. Dit is een meer dan terechte beloning voor ons heel gedreven team aan medewerkers en vrijwilligers”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur.