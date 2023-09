Mu.ZEE en Anna Boch verwelkomen de 50.000ste bezoeker

De tentoonstelling ‘Anna Boch, een impressionistische reis’ die sinds 1 juli in Mu.ZEE te Oostende loopt, overtreft de stoutste verwachtingen. De tentoonstelling brengt hulde aan een vrouw die zo vaak werd geïnspireerd door het licht, de beweging en de subtiele tinten van de zee.

50.000 bezoekers werden verwacht. Begin september gaf de teller reeds meer dan 40.000 bezoekers aan die de weg naar Oostende en de tentoonstellingen hadden gevonden. Met nog twee maanden en uitzonderlijk veel groepsboekingen te gaan, zal het verwachte cijfers ruimschoots worden overschreden. Mu.ZEE en Anna Boch ontvingen vandaag de 50.000stee bezoeker: de gelukkige bezoekers, het echtpaar Chris Rombouts en Karel Leysen uit Geel kregen uit handen van Bart Plasschaert, voorzitter van Mu.ZEE, algemeen directeur Dominique Savelkoul en curator Stefan Huygebaert de catalogus en een goodiebag aangeboden. Wanneer de tentoonstelling op 5 november de deuren sluit, zal Anna Boch ongetwijfeld een stuk bekender zijn geworden in eigen land, maar ook daarbuiten. De tentoonstelling reist daarna nog naar Pont Aven in Frankrijk.

Minerva

Vanwaar dit grote succes? Dominique Savelkoul, directeur: “Anna Boch is niet zo maar een tentoonstelling over een impressionistische kunstenaar. Het verhaal klopt: het is de ontdekking van een 19e -eeuwse kunstenaar, een visionaire verzamelaar en een intellectuele vooruitstrevende vrouw. Dit past dus ook perfect in de inhaalbeweging die wij als Mu.ZEE maken om ook vrouwelijke kunstenaars meer in het licht te plaatsen.”

“De tentoonstelling vertelt het verhaal van een sterke vrouw haar tijd ver vooruit op vele niveaus: intellectueel, commercieel, artistiek. Ze bezat haar eigen wagen, een Minerva, wat tamelijk uniek was in die tijd.”

“Ze schilderde niet alleen, maar ze was eveneens een getalenteerde muzikant. Het mecenaat lag haar nauw aan het hart: ze steunde jonge musici en stond klaar om minder gefortuneerde kunstenaars te helpen. Ze kocht werk aan van impressionistische kunstenaars die nu miljoenen halen op veilingen, waaronder van Gogh, Gauguin en Seurat. Zo maakte ze naam als kunstverzamelaar, en zoals het een zakenvrouw paste, verkocht ze ook werk.”

Testament

“Wanneer zij overlijdt in 1936 wordt een deel werken ( Signac, Seurat, Gauguin, etc ) uit haar verzameling aan de KMSKB geschonken. Een jaar voordien had ze bij de opmaak van haar testament gestipuleerd dat er een steunfonds moest worden opgericht voor scholen, musici en kunstenaars uit Brussel en La Louvière. Dat onze tentoonstelling de mogelijk biedt om zowel de ontwikkeling van Anna Bochs eigen oeuvre als topstukken uit haar vroegere collectie te ontdekken en daarbovenop haar diverse interesses in muziek, reizen en interieur toont, wordt door onze bezoekers enorm geapprecieerd.”

‘Na Anna Boch, een impressionistische reis’ bereidt Mu.ZEE zich voor op een nieuwe grote tentoonstelling: ‘Rose, Rose, Rose à mes yeux. James Ensor en het stilleven in België van 1830 tot 1930’. De tentoonstelling, waarmee Mu.ZEE het startschot geeft voor het feestjaar Ensor2024, zal vanaf 16 december te bezoeken zijn.