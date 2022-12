Moodshop Non en kunstenaar werken samen rond Mariabeeldjes

Van 9 december 2022 tot en met 31 januari 2023 kan je in Non Moodshop aan de Grijze Zusterstraat 4 een ruime collectie eigenzinnige Mariabeeldjes bewonderen van kunstenaar Carlo Herpoel. Tezelfdertijd legt zaakvoerster Hilde Prevost de link naar haar eigen creativiteit en de Mariabeeldjes.

Carlo Herpoel (59) is in zijn vrije tijd reporter en naar eigen zeggen afvalkunstenaar. “Ik maak meestal, om niet te zeggen altijd, mijn creaties met bruikbaar materiaal dat ik zoek en ook regelmatig ontdek in kringloopwinkels en op rommelmarkten. De mensen weten dat ze mij altijd plezier kunnen doen met bijvoorbeeld oude barbiepoppen en ander recyclagemateriaal. Ook voor die mooie Maria-van-Lourdesbeeldjes die vroeger gebruikt werden om wijwater in te doen, heb ik echt een zwak. Ik vind dat iets enorm fascinerend en ik kan daar mijn eigen interpretatie in kwijt, van sereen tot zeer ludiek en soms een beetje eigenzinnig”, vertelt Carlo, die van zaakvoerster Hilde Prevost van Non Moodshop ruimte kreeg om zijn nieuwe creaties ten toon te stellen. “Elke plaats waar ik tentoonstel is een beetje mijn eigen speelterrein, ongeacht de ruimte. Ik kan ruim 30 nieuwe creaties tonen en ben Hilde dankbaar.” Hilde Prevost (59) runt haar shop aan de Grijze Zusterstraat 4 in hartje Kortrijk. Non Moodshop verkoopt kledij en accessoires voor vrouwen, mannen en kinderen, maar in de winkel vind je meer dan alleen mode.

Beleving

“Kledij, kleur en kunst gaan hier hand in hand. Bevriende ontwerpers en kunstenaars kunnen hier hun verhaal kwijt”, aldus Hilde, die jarenlang in de modewereld vertoefde en zelf artistiek en een tikje eigenzinnig is. “Non is enerzijds een verwijzing naar De Grijze Zusterstraat en een geestelijke (lacht), maar anderzijds betekent Non ook een ‘neen’. Met de naam Non willen we neen zeggen tegen de wegwerpcultuur, de overproductie, de grote ketens, de eenheidsworst, de kinderarbeid en tegelijk een ‘oui’ aan creativiteit en vernieuwing. Ik hou van positieve dingen. De shop is een belevingswinkel met eigen parfums en oliën en juwelen. Er is voor die beleving dus ook plaats voor fotografie en kunst. Zo verwelkomen we in een aparte ruimte met etalage, artiesten die een platform zoeken voor hun werk. De Mariabeeldjes van Carlo zeggen mij iets, er staan er ook in de shop. We hebben een gastkunstenares die stijlvolle beeldjes maakt.” Het werk van Carlo Herpoel is te zien tijdens de openingsuren van de shop, van dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 18.30 uur. Tot het eindejaar is de shop elke dag open.