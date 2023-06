Moet schilderij terug in inkomhal woonzorgcentrum? “Voorlopig verandert er niets”

Enkele maanden geleden werd de inkomhal van WZC Sint-Amand opgefrist en kwam er een mooie muurschildering op de wand. Daarmee diende een ander kunstwerk, dat er al zes jaar hing, verplaatst te worden. Niet tot ieders tevredenheid, zo blijkt.

Onlangs kreeg het OCMW in Zwevegem een schrijven van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) over het verplaatsen van het schilderij ‘Welkom’ in de inkomhal van WZC Sint-Amand. VIPA gaf in 2014 zijn goedkeuring om in het deels nieuwe en deels vernieuwde WZC een aantal kunstwerken te voorzien van een Zwevegems kunstenaar, en dit op specifieke plaatsen. De keuze viel enerzijds op Joël De Rore, die enkele kleinere werken mocht hangen, en in de inkomhal een groot schilderij die de naam ‘Welkom’ meekreeg anderzijds. Dit werk werd officieel ingehuldigd in september 2017.

Onlangs werd het schilderij verplaatst en kwam op de vrijgekomen ruimte een luchtig tafereel waarop de visie en de missie van het WZC zijn afgebeeld.

Triestig

Schepen van sociale zaken, Marc Claeys (Samen!), zegt voorlopig niets te zullen veranderen aan de situatie. “We formuleerden op de brief van VIPA een antwoord waarin we stellen dat we voorlopig niets zullen veranderen en een officiële reactie van het VIPA afwachten. Ik vind het trouwens nogal triestig dat men daar op Vlaams niveau moet mee bezig zijn, daar het schilderij nu zowat 10 meter verder hangt. Op de vrijgekomen plaats hebben we nu de visie en de missie van het WZC, gedragen door het voltallig personeel, geschilderd. Dit tot blijdschap van iedereen en daarmee bedoel ik dan zowel personeel, bewoners als bezoekers”, besluit Claeys. (GJZ)