Moderne kunst en aquarellen: Buren Annie Deceuninck en Erik Maes stellen voor eerste keer tentoon

Van zaterdag 4 november tot woensdag 31 januari 2024 stellen Annie Deceuninck en Erik Maes in de Sint-Jozefskliniek in Izegem elk voor de eerste keer tentoon. Erik en Annie zijn allebei al zo’n drie jaar bezig met kunst. Beiden wonen in Residentie Mares in de Meulebekestraat in Ingelmunster.

Annie Deceuninck (76) is getrouwd met Frans Claerhout, die 12 jaar leerkracht was aan de Onze-Lieve-Vrouwschool en 17 jaar directeur van de Centrumschool in de Schoolstraat. Sinds 1 januari 1999 is hij met pensioen. Annie werkte als thuisnaaister in de haute couture. Ze hebben een dochter Kathy, die ook artistiek aangelegd is (keramiek), en een kleindochter Julie. Erik (75) is getrouwd met Nicole Desserrano. Hij werkte als projectleider in de industrie en runde veertig jaar lang, samen met zijn vrouw, de bvba kunsthandel De Kijk in Meulebeke. Het echtpaar heeft twee kinderen, wijlen Véronique en Frederik. Vroeger had zoon Frederik een bakkerij in de Bruggestraat, waar nu bakker Lorenzo is gevestigd. Nu runt hij Frituur Nostalgie in Izegem.

Veel kleur

Vroeger woonden Annie en Frans in de Heirweg-Zuid. Daar schilderde Annie zo’n tien jaar op zijde. Begin januari 2020 verhuisde het echtpaar van een ruime woning met tuin naar een appartement. “Dat was even wennen”, bekent Annie. “Mijn man is vaak weg naar het voetbal en dus zocht ik een hobby. Ik ging naar een tentoonstelling, zag daar die kunst hangen en dacht bij mezelf: ‘Ik kan dat misschien ook doen’. Ik begon met een klein doekje van 30 cm. Het formaat bleef maar groeien. Nu maak ik schilderijen van 100 cm bij 100 cm. Ik maak moderne kunst, met veel kleur, zonder onderwerp. Ik begin eraan en zie waar ik uitkom. Soms heb ik voldoende inspiratie, een andere dag niet en dan begin ik weer vanaf nul. Mijn man is veiligheidsverantwoordelijke bij Zulte-Waregem. Hij is voor een wedstrijd vaak acht uur weg van huis en dan heb ik tijd om mij uit te leven.”

Voor Erik begon het ook in 2020, het jaar van corona. “Mijn vrouw en ik wonen hier al acht jaar. Tijdens corona zat ik de hele dag thuis. Ik begon te tekenen, zaken die ik zag vanuit ons venster. Of ik zag iets op een affiche of in de krant en tekende dat na. Daarna kleurde ik dat in met waterverf. Nu ben ik meer bezig met aquarel. Alhoewel ik een artistieke opleiding in St.-Lucas in Gent genoot, heb ik dit nooit eerder gedaan. Alles was dus nieuw voor mij. Al mijn werken zijn kadertjes van 24 cm bij 30 cm. Dat is handig. Ik kan zoiets gewoon aan tafel doen. Ik heb er ondertussen al een 100-tal. Ik teken vooral ’s avonds. Staat de televisie op, dan ga ik een tafel verder zitten en begin te tekenen. Ik gebruik de inspiratie van het moment.”

Ontspannend

Annie en Erik wonen in hetzelfde appartementsgebouw. In januari was er een nieuwjaarsreceptie in de residentie. Annie en Erik fleurden de receptieruimte op met hun werken. Hun band werd hechter. Annie kreeg van een familielid de vraag om eens tentoon te stellen op de gelijkvloerse verdieping van de Sint-Jozefskliniek in Izegem. “Ik stelde nooit eerder tentoon”, bekent Annie. “Maar ik zag dat wel zitten. Ik besloot mijn buurman Erik erbij te betrekken, want op die manier kan hij ook eens zijn eigen werken aan een ruim publiek voorstellen.”

“Normaal stond ik met mijn tekeningen op de handelsbeurs van maart 2020, maar door corona werd die afgelast en uitgesteld naar maart van dit jaar, maar het lukte mij toen niet om mee te doen”, vult Erik aan.

Hoe belangrijk is die hobby voor hen? Erik: “Het is zo ontspannend. Ben ik in vorm, dan maak ik twee tekeningen op een avond. Maar soms is het ook maar één tekening in drie weken.” Annie besluit: “Ik kan mij daar echt in uitleven. Ik maak schilderijen in zwart-wit, maar ook in kleur. Zwart-wit zit nu wel in de lift. Ik werk echter ook met mijn vingers, zand, steentjes, cement… Ik moet wel geduld hebben, want een laag moet eerst droog zijn vooraleer ik er voort aan kan werken.”

Tentoonstelling op de gelijkvloerse verdieping van de Sint-Jozefskliniek in Izegem: van zaterdag 4 november tot en met woensdag 31 januari 2024.

